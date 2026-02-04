民眾遭假投資詐騙 楊梅警埋伏活逮車手

破獲假投資詐騙案 楊梅警阻詐車手當場逮捕。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市警局楊梅分局上湖派出所先前接獲民眾報案，指控遭遇「假投資」詐騙，已接連損失新臺幣200萬元，且詐團持續聯繫，意圖再次索取資金。本月初，警方根據受害人提供的線索，成立專案小組展開追查，主動協助受害人與詐騙集團周旋，佈署行動以防再度受騙。

警方掌握詐欺集團準備安排面交取款，立即設下埋伏。昨(3)日傍晚，專案小組於楊梅區楊湖路二段的超商前，與詐騙車手約定面交200萬元現金。車手雷姓男子（67歲）到場收款時，警方隨即上前行動，在其身上查扣作案手機及相關證物。初步調查後，警方將雷男依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並繼續溯源追查背後其他涉案成員。

楊梅分局特別提醒，近期假投資詐騙案件高發，詐騙集團經常以「高獲利、穩賺不賠」等話術吸引民眾，一旦說明需面交現金即極有可能為詐騙手法。警方呼籲大眾，遇到來路不明的投資資訊請務必冷靜查證，切勿貿然交付款項，如有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案，才能守護自身及家人的財產安全，攜手杜絕詐騙滲透社會。(圖/警方提供)