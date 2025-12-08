民眾遭詐53帳戶各匯百元 生技公司列警示險倒閉

（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市議員林祈烽今天表示，有民眾遭詐騙在53帳戶各匯入新台幣100元，警方獲報凍結53帳戶，有家生技公司因此遭列警示帳戶，險些因100元信用破產倒閉。警方表示，經查無涉案，已解除警示。

台中市議會今天召開定期會，民進黨籍市議員林祈烽質詢，某生計公司在上月底接獲銀行通知，得知戶頭遭列警示帳戶，客戶貨款匯不進、員工薪水匯不出、外匯與支票差點跳票，公司信用面臨全面崩盤。

林祈烽指出，這家生技公司接獲銀行通知後，第一時間趕往警分局，卻得到偵查中無可奉告，詢問其他同業得知詐騙案件恐等半年才能解凍，因而緊急向他求救。

警察局長吳敬田認為第四警分局的做法沒有問題，他說，被害人有指出這是詐騙帳號，並提供通訊軟體的對話截圖，證明被詐騙，才會把53個帳戶都凍結。

林祈烽表示，肯定警察防堵詐騙，但應要精準打詐。53個帳戶被匯入100元，小額匯款列警示帳戶，合法企業陷入倒閉危機。他建議，警示帳號應要分級處理，解鎖流程也應該讓持有人了解。

台中市第四警分局表示，有民眾報案在網路得知投資訊息，被邀請加入投資群組，詐團要求繳交入會費並提供53筆不明銀行帳戶，依指示將5300元匯入各帳戶，對方隨即失聯。

警方調查，53筆匯款帳戶與通聯內容疑涉不法，依規向金融機構通報並將相關帳戶列為警示帳戶，進行款項凍結，防止詐騙款項再被轉移。已有5個帳號確認無涉案解除警示，其餘帳戶函送各帳戶開戶人戶籍地所轄分局，追查偵辦。（編輯：陳清芳）1141208