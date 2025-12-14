民眾錯過航班求助外館 外交部：非屬不可抗力事件

湛藍海景，加上知名水族館，以及航程時間短、票價相對便宜等因素，每年都有許多國人，飛往日本沖繩玩。不過，近期卻出現有旅客錯過航班報報截止時間無法登機，打電話向台北駐日經濟文化代表處那霸分處求助。

台北市民陳小姐說：「那個是給比較，可能真的比較需要幫忙的人，如果是因為自己的原因的話，就是要為自己負責。」

台北駐日經濟文化代表處那霸分處，日前在臉書發文表示，有旅客在那霸國際機場，準備搭乘航班，因沒事先到航空公司櫃檯辦理報到，等到被告知要先完成報到手續時，已超過航空公司報到截止時間，遭到拒絕受理，要求那霸分處打給航空公司，提供特別協助。

甚至還有旅客，搭郵輪到那霸旅遊，因睡過頭錯過規定下船入境手續辦理時間，也打電話到那霸分處，因此提醒旅日遊客，遵守各項時間規定。

航發協會執行長廖玲惠指出，「通常是規定在起飛前的60分鐘，是最晚報到時間。不能延長報到時間的原因，是因為所有的行李都已經掛上去了，他沒有辦法再為特定的人處理。」

品冠旅行社協理向建倫則表示，「已經來不及在航空公司關櫃前辦理登機手續，那其實我們都會勸說他，看是往下一個航班，或者是隔天的航班，然後我們再幫他另行訂購。」

根據外交部統計，今年旅外國人急難救助事件統計，有2000多件因護照被偷或遺失而求助，其次是因觸法、逮捕或拘禁，第三名則是被偷或詐騙，再來是罹患疾病和尋人。

外交部副發言人陳怡君表示，「外交部呼籲國人赴海外旅遊前，務必詳閱航空公司等相關規定，並預留充分時間抵達機場辦理報到、安檢及入境手續。」

除了出遊時間錯過沒有辦法特別協助，外交部表示，如果國人在日本遭遇天災、事變或戰爭等不可抗力事件等緊急情況，都能向駐日館處聯絡。