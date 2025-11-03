民眾闖軌道遭2輛列車「連續撞擊」慘死 台鐵嘉義至南靖一度不通

台鐵嘉義南靖至水上路段今（3）日下午5時許傳出死亡事故，一位橫越軌道的民眾遭雙向列車二次撞擊當場死亡，一度造成該路段雙線不通，直到晚間7點多才恢復正常通行。

台鐵在接近晚間6時發布緊急通報，142次列車在嘉義至南靖間發生死傷事故，導致雙線不通，因為適逢下班尖峰時段，一度造成交通大亂，嘉義至台南新營間啟動公路接駁疏運，上、下行列車延誤，直到晚間7點28分才恢復正常通行。

據了解，當時是一輛北上自強號列車撞上一位橫越軌道的民眾，結果人被撞飛、彈到東線鐵軌，又遭到對向的區間車二次撞擊，卡在車廂底部當場身亡，死者身分仍待釐清。

嘉義／綜合報導 責任編輯／網路中心

