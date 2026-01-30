民眾陳情半年！沈伯洋揮別「爆炸頭」換新髮型 自曝女兒認不出來嚇到哭

換上新髮型的沈伯洋今表示，女兒昨天看直播一度找不到自己，找到後還嚇到一直哭。（圖／袁維駿攝）

民進黨立委沈伯洋過去頂著爆炸頭，成為民眾關注焦點。不過，有網友昨天發現，沈伯洋髮型與過去大不相同，直呼「認不出來」。對此，沈伯洋今天（30日）受訪時表示，女兒昨天看直播一度找不到自己，找到後還嚇到一直哭；至於新髮型新氣象，新會期是否會擔任幹部？沈透露，目前他沒有做任何登記。

民進黨立委沈伯洋今天下午接受媒體聯訪時，有媒體發現他換了新髮型。沈笑回，大家都知道年前要稍微整理一下頭髮，剛好預約到昨天，當然還有一個非常重要的原因，是辦公室一直以來都會接到「陳情電話」，希望他可以去剪頭髮，不只辦公室同仁會傳訊息給他，民眾還會打給立委黃捷、吳沛憶等，叫他們叫自己去剪頭髮，所以趕緊把頭髮整理了一下。

至於女兒看到新髮型有何反應？沈伯洋說，他昨天回去的時候，女兒已經睡了，不過自己昨天直播時，女兒一度找不到自己，妻子還指給女兒看，結果女兒嚇到一直哭，其實網路上應該蠻多類似影片，尤其比較小的孩子，看到父母落腮鬍剃掉，或是頭髮改變，一時都無法接受，並自嘲「所以這是我今天晚上要面對的人生課題」。

媒體追問，新髮型新氣象，新會期有無可能擔任幹部？沈伯洋面露尷尬地說，目前他沒有做任何登記，不過他擔任幹部跟沒有擔任幹部，感覺好像沒有太大的差別，因為跟法案有關的都跟自身專業有關，他大部分還是會被抓去開會，「就算呢我想躲在研究室，我覺得藍白一個禮拜不攻擊我，全身就不對勁，所我有沒有擔任幹部，都有幹部的實質效果」。



