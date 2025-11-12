民眾預期漲價赴市場買蔬菜（2） (圖)

娛樂中心／李汶臻報導唱紅〈小薇〉的57歲歌手黃品源，近年都在中國發展，去（2024）年再婚娶回俄羅斯鋼琴家美女Alina艾琳，兩人的北京婚宴更有「大咖天王」任賢驚喜現身。黃品源與前妻育有一兒一女，其中22歲的女兒黃懷萱（Edelyn），遺傳媽媽巫若萍的荷蘭與原住民血統，混血精緻五官搭配高䠷身材相當吸睛。在美國發展音樂事業的她，日前突在IG限動自爆腎臟感染，一度情況危急、遭醫生警告「差點沒命」，最後還被送進急救室。對於女兒人在他鄉緊急送醫，爸爸黃品源稍早作出回應並曝光女兒的最新病況。

民視 ・ 3 小時前