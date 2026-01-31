民眾領春聯祝福「馬上長頭髮」 韓國瑜笑：跟佳芬姐生娃一樣難

立法院長韓國瑜在今（31）日下午於立法院正門口發送馬年春聯，排隊人數非常踴躍，不少民眾甚至是一早就前來現場。有熱情粉絲舉著手板「祝福韓院長馬上長頭髮」，這讓韓國瑜看了都笑稱，「這跟佳芬姐生一個娃一樣難」。

民眾到立法院領春聯自製手板「祝福韓院長馬上長頭髮」。（圖／中天新聞）

韓國瑜表示，感謝大家來到立法院，一起來分享過年氣息。他指出，馬年即將到來，告別了紛紛擾擾的金蛇年，馬年象徵著行動力，「我們叫萬馬奔騰、一馬當先、馬到成功，馬代表行動力、代表熱情，也代表著一個希望。」

韓國瑜說，我們多方研究要怎麼寫馬年的春聯，讓大家開開心心。後來，想到金蛇年國內外紛紛擾擾，我們期待馬年能讓大家覺得平安、幸福，所以最後立法院選了「馬上幸福」四個字，代表我們對國人以及海內外所有好朋友們發自內心的祝福，希望馬年大家都能夠平平安安，每一個好朋友都能感到幸福無比。

韓國瑜看到後也幽默回應。（圖／中天新聞）

據了解，搶頭香的民眾是從台南北上，凌晨3點就到了現場排隊；至於發春聯活動是下午3點開始，也有不少人是一大早就到現場。

韓國瑜與立法院秘書長周萬來展示「馬上幸福」春聯。（圖／中天新聞）

當中也有不少熱情韓粉自製標語，「祝福韓院長馬上長頭髮」，韓國瑜看到後先是跟著唸，接著展現幽默笑稱，「唉唷！祝福韓院長馬上長頭髮，這跟佳芬姊生個娃一樣，都很困難」。

