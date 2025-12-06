民眾騎Youbike到基隆沒還車點 謝國樑：研議七堵延伸可行性

基隆市議員認為，七堵區鄰近新北汐止區，民眾可以輕鬆騎著共享單車，就能循著自行車道，經五堵舊隧道抵達七堵，若基隆能夠延伸共享單車站點，除有助民眾通勤外，也有助帶動地方觀光與休閒產業。（張志康攝）

近年基隆市政府多次強調基隆與北北桃是首都生活圈，但遍布雙北與桃園市的Youbike共享單車，在基隆市卻沒有點位，議員建議市府在七堵區推動示範點，並與鄰近的新北市汐止串連延伸。基隆市長謝國樑表示，市府將與新北市及業者洽談共享單車延伸至七堵的可能性。

民進黨籍議員曾怡芳指出，她最近4個月內，就遇到3組外縣市的民眾騎著共享單車到基隆，卻找不到還車點。這顯示了基隆存在共享單車的需求及潛在人潮。她也多次建議市府研擬Youbike共享單車引進基隆，市府也曾允諾會研議，但迄今都沒有具體的進度。

曾怡芳認為，七堵區鄰近新北市汐止區，民眾可以透過已經完成的五堵舊鐵道隧道，循自行車道串聯至七堵區，也能夠帶動七堵乃至於基隆市的觀光。以七堵百福車站為例，距離汐止最近的共享單車還車點僅2.6公里，沿線更有百福、七堵、八堵等火車站，若能在各站點設置Ubike據點，將大幅提升民眾通勤與轉乘的便利性。

市府僅需在共享單車啟用後，主要自行車休息站或觀光景點設置「在地導覽地圖」的看板，標註周邊景點與特色店家，讓民眾能邊騎邊探索，帶動地方觀光與消費。

對此，基隆市長謝國樑表示，他在上任前就認為基隆應引進共享運具，上任後市府也努力規畫。不過，近年來市府將施政重點放在人行空間與機車停放空間的相關規畫上。

謝國樑坦承，目前看來基隆市七堵區是少數比較適合推動共享單車的區域。然而實務上，市府卻不能僅與業者洽談七堵一區的延伸，必須談定基隆全市的合作。謝國樑說，市府會與業者及新北市一起商討，單純將共享單車延伸到七堵的可能性。

