民眾高雄機場室外區躺地吸菸 衛生局今兩度無預警查察促航站加強菸害防制管理

鍾和風/高雄報導

針對媒體報導高雄國際機場有民眾於室外禁菸區躺地吸菸，涉違反《菸害防制法》相關規定，高雄市政府衛生局於（28）日兩度會同航警無預警前往稽查，今並未發現昨違規行為人。惟針對場站戶外未明確劃設禁菸區疑慮 ，已責請高雄航空站提報改善措施及加強巡查及禁菸宣導，共同落實菸害防制，維護民眾健康。

高雄市政府衛生局於（28）日兩度會同航警無預警前往菸害防治稽查作業。(圖/高市衛生局提供)

衛生局表示，高雄國際機場依《菸害防制法》第18條第1項第5款規定全面禁菸，依法應於各入口設置明顯禁菸標示，且不得設置或提供與吸菸有關器物，針對有民眾於貼有禁菸標示室外區吸菸，特別派員會同航警前往查察，但並未發現媒體報導所指行為人。

衛生局強調，將持續加強巡查及宣導禁菸，倘查獲民眾違規吸菸行為，將依法對行為人裁罰；並已責請機場管理單位落實禁菸場所管理責任，包括明確劃設禁菸區、加強禁菸標示及巡查宣導。後續將持續進行行政督導與溝通協調，確保改善措施落實，共同營造無菸、友善的公共環境，維護公眾健康。