民眾黨下午遞狀提告賴清德 詹凌瑀嗆黃國昌「還要演多久」

民眾黨主席黃國昌昨（29）日召開記者會，指總統賴清德在受訪時「造謠」民眾黨讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者、擁抱中共領導人習近平，並要求賴清德限時道歉、澄清，否則將提告。不過，總統府對此並未回應。黃國昌今（30）日再度怒嗆，稱賴清德已「正式成為小孬孬」，龜縮在總統府內不敢面對。民眾黨發言人及黨委任律師下午也赴北檢遞狀提告。對此，媒體人詹凌瑀則批評，黃國昌這齣「告老師」的戲還要演多久？

詹凌瑀今（30）日在臉書發文表示，「限你24小時道歉，不然我要告你喔！」這種話她原以為只會出現在國小生吵架時，沒想到竟出自「偉大的黃國昌委員」口中。她直言，賴清德總統所說民眾黨「讚賞普丁、擁抱習近平」，究竟是不是造謠，台灣人民眼睛雪亮。民眾黨在立法院阻擋國防預算、與國民黨唱和，弱化台灣防衛能力，這些行為若不是在擁抱習近平，那又是什麼？

詹凌瑀指出，被點出事實後，黃國昌的反應不是檢討自身立場，而是氣急敗壞，從昨天嗆聲、今天辱罵對方龜縮，到下午跑去提告，這一連串操作說穿了就是四個字「惱羞成怒」。她認為，黃國昌無法反駁民眾黨日益親中的事實，只能透過高分貝的咆哮來轉移焦點。

詹凌瑀最後直言，黃國昌越是用力演這齣「受虐兒」戲碼，越顯得心裡有鬼，並喊話「想告就快去，別只會在記者會上噴口水」。她也直言，賭黃國昌告不成，因為事實陳述從來不構成誹謗，只會戳中真正的痛處。





