民眾黨下車潮？朱蕙蓉怒斥黨「雙標」 今宣布退黨

〔記者林哲遠／台北報導〕繼民眾黨發言人李有宜今日無預警宣布請辭、退黨後，創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉今日在臉書分享李有宜的貼文，並同步宣布退黨。此外，朱蕙蓉昨也發文痛批民眾黨雙標，自己上幾場政論節目就被民眾黨中評會約談，停權半年；那位徐小姐(中配徐春鶯)都已經被羈押禁見了，難道就不毀壞黨譽？不用送中評會嗎？

朱蕙蓉表示，親愛的支持網友們與台灣民眾黨黨員們、以及不支持討厭大媽的網友們，即日起她退出台灣民眾黨，從此海闊天空，只支持值得支持的。

據悉，2024曾參選新北第二選區立委(蘆洲、五股、三重16里)的李有宜在落選後持續耕耘地方，並早早宣布打算參選明年三蘆議員選舉；豈料，民眾黨主席黃國昌旗下的「四大金釵」三蘆主任周曉芸也表態參選，內鬥意味十足。

