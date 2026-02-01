民眾黨不分區立委換血 中選會公告李貞秀等6人遞補當選
中央選舉委員會今天公告「全國不分區及僑居國外國民選出之第11屆立法委員遞補當選人名單」，洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀共6人遞補當選民眾黨不分區立委。至於陸籍配偶李貞秀遞補立委，身分引起關注，中選會表示，公職候選人當選後應另依國籍法等法律規定辦理事項，不屬於選務權管與執掌事項，不予評論或回應。
民眾黨不分區立委執行兩年條款，包含立委林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊及黃國昌等6人，於2月1日辭去立委職務。後續遞補6人為前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、陸籍配偶李貞秀。
中選會今天公告「全國不分區及僑居國外國民選出之第11屆立法委員遞補當選人名單」，包含洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀共6人遞補當選民眾黨立法委員，任期至第11屆立法委員任期屆滿日為止。
外界質疑中選會目前委員人數不足、無法召開委員會議，如何發布公告。中選會對此表示，依公職人員選舉罷免法第73條規定，今天發布洪毓祥等6位遞補當選人名單公告，另將於嗣後召開的委員會議追認這項遞補案。
另外，中選會指出，針對公職候選人當選後應另依國籍法等法律規定辦理事項，不屬於選務權管與執掌事項，不予評論或回應。
公職人員選舉罷免法第73條規定，全國不分區及僑居國外國民選出立法委員於就職後因死亡、辭職、經判決當選無效確定或其他事由出缺時，其所遺缺額，除以書面聲明放棄遞補者外，由該政黨登記的候選人名單按順位依序遞補。立法委員遞補，應自立法院註銷名籍公函送達日起15天內，由中央選舉委員會公告遞補名單。
