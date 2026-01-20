民眾黨不分區立委「2年條款」啟動！續留者是這「2人」

即時中心／張英傑報導



民眾黨不分區立委執行「2年條款」，包括黃國昌在內，有6人將在2月1日去職，除了續留者外，遞補席位的名單也曝光了！





民眾黨的「2年條款」，源自於前任黨主席柯文哲在競選總統時所提，規定每個不分區立委任期2年，期滿後交棒給後順位者遞補，希望藉此讓更多人進立法院。

但曾任國會助理的時事作家趙曉慧便公開批評「完全是兒戲」，趙曉慧強調，一個新手不分區立委的任期是4年，前2年是上半場，了解國家運作、不同專業領域的民意需求、穿梭在不同群體之間做政治折衝；下半場進入另一個2年，擺脫新手上路青澀感，開始駕輕就熟；一個不分區立委好不容易在上半場的2年裡養成，居然就要離開立法院，再由另一批新手上來，又經歷一次摸索期，鬧出很多新手上路的笑話，「這不是兒戲嗎？」

目前請辭名單為，黃國昌、黃珊珊、林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍6人，將於2月1日去職；至於陳昭姿、劉書彬將續留國會，主要是陳昭姿是前任黨主席柯文哲承諾，在任內完成「代理孕母」解禁法案完畢才卸任，劉書彬則是2025年3月14日遞補立委，任期還沒滿2年，因此不受影響。

那誰會遞補接下來的6席空位？根據2024年民眾黨不分區名單，後續遞補6人，預計為前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、中配李貞秀。











