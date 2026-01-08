民眾黨不分區 陳昭姿：未違兩年條款 簽署的是「代理孕母通過後離任」條款
民眾黨不分區立委執行兩年條款，但黨籍立委陳昭姿傳出可能留任，引發黨內討論。陳昭姿今天（8日）受訪表示，她沒有違反兩年條款，因為當時跟前黨主席柯文哲簽的不是兩年條款，而是簽「代理孕母通過後離任」的條款，若代理孕母法案一年就通過，她也可以離職。
為貫徹民眾黨不分區立委兩年條款，多數民眾黨立委都已簽辭職書，但民眾黨主席黃國昌日前表示，陳昭姿的任期會與前主席柯文哲另外處理，沒有破壞制度問題，等到人工生殖法告一段落後，陳昭姿也會離開。
立法院社會福利及衛生環境委員會今天排審攸關代理孕母制度的人工生殖法草案，但光是法案名稱，朝野就爭執不休。陳昭姿在會議休息期間接受媒體訪問表示，她個人簽的不是兩年條款，她簽的是通過代理孕母後離任的條款，意思是如果一年就可以通過法案，她也可以離職，強調她並沒有違反兩年條款。
責任主編：于維寧
其他人也在看
民眾黨鬧內訌？不只他不開心陳昭姿免辭職 麥玉珍也酸：留下來法案就會自動過？
民眾黨8名不分區立委的「兩年條款」期限將至，而白委陳昭姿力推代理孕母合法化，但由於法案尚未過關，前黨主席柯文哲願讓她完成立法後再辭職。不過這卻引爆其他白委不滿，林國成直言「考試不及格的人能留任是什麼邏輯」，麥玉珍也酸，若留下來就一定會過，那是不是拉長任期，法案就能自動通過？麥玉珍表示，法案是否能完成三讀，從來不是取決於任期長短，而是是否真正把制度走完、願......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 3
反擊林國成「誰考試不及格」 陳昭姿：我和柯文哲定的不是兩年條款
民眾黨立委「兩年條款」期限將屆，近日傳出陳昭姿不受限制，可能留任。黨主席黃國昌日前透露，陳昭姿的部分會由前主席柯文哲另外處理，等《人工生殖法》告段落後會離開，林國成則比喻「考試不及格反倒留任」。對此，陳昭姿今（8）日親上火線回應，她不解林國成的意思，強調「我跟柯文哲訂的不是兩年條款，我訂的是代孕條款」。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 4
台股市值不斷壯大 證交所董座林修銘：研議延長交易時間
因應台股市值不斷壯大，外資投資者占比續增至快過半水準，證交所董事長林修銘今日在新春記者會上受訪時指出，為使台灣市場交易制...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 88
陳昭姿：藍白黨團「異性戀代孕」是最新民意
[NOWnews今日新聞]立法院衛環委員會今（8）日初審《人工生殖法》修正草案，進入逐條討論環節時，也出現插曲。民眾黨立委陳昭姿直指，國民黨團、民眾黨團版本交集就是2024年代表最新民意，經過大罷免後...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 2
跟進營養午餐免費？黃偉哲：北炫富南痛苦
[NOWnews今日新聞]針對近日台北、台中、高雄等陸續宣布將自115學年度、亦即今年9月開學起實施營養午餐免費政策，台南市長黃偉哲今（8）日於行政院接受媒體訪問，強調台南市政府將審慎評估自身財政狀況...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 960
台積電營業祕密案追加起訴三人 在押被告陳韋傑移審智財法院裁定羈押禁見
台積電離職工程師陳力銘等涉竊取關鍵技術遭起訴，高檢署查獲另名員工陳韋傑涉竊14奈米以下製程資料，日前追加起訴，今天（8日）將陳韋傑移審，由智財法院開庭決定是否繼續羈押。偵查中已遭羈押的陳韋傑身穿綠色囚服，由法警解送至智慧財產及商業法院，面對媒體提問是否洩密等問題，沒有回答。智財法院晚間裁定陳韋傑羈押禁見。。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 9 小時前 ・ 27
美史上最大移民執法「1女子遭擊斃」 多地爆示威要求「ICE滾」
美國移民暨海關執法局（ICE）探員當地時間7日在明尼蘇達州明尼阿波利斯的移民執法行動中，擊斃一名37歲的女子古德（Renee Nicole Good），引發全美關注，多地爆發抗議示威。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 88
中榮遭爆廠商執刀3年 醫療圈：公開的秘密
[NOWnews今日新聞]台中榮總遭爆神經外科手術疑讓醫材廠商人員進刀房「執刀」至少3年以上。不過醫療圈內，有人直指「不只一家」，有醫生也表示，這是公開的秘密。臉書粉專「護理聯合日記」發文指出，該事件...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 5
喊「營養午餐免費不是好政策！」綠議員逆風：盼主政者三思
台北、台中、高雄陸續宣布國中小營養午餐免費，引發熱議，民眾大多給予掌聲。不過民進黨新北市議員林秉宥認為，這不是好政策，齊頭式平等的政策是對公民社會最惡性、也最難修復的傷害，他盼所有主政者三思。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 97
北約為了格陵蘭內戰？美軍若入侵 丹麥1952年「立即開火」軍規仍有效
美國川普政府近日威脅，不排除出兵奪取丹麥所屬的格陵蘭島。白宮副幕僚長米勒更嗆聲表示：「沒人會為了格陵蘭的未來，與美國軍事...聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 27
前日相菅直人患失智症 不記得任內311大地震
（中央社東京8日綜合外電報導）日本政壇最近流傳79歲的日本前首相菅直人罹患失智症的傳言，菅直人的妻子伸子證實，他已經罹患失智症，甚至已經不記得他任內發生的311大地震（日本稱東日本大地震）。中央社 ・ 4 小時前 ・ 30
蘇澳國中補校「7年詐領逾百萬」 「未開課」也照領...7人遭法辦
詐領國家公帑就是違法，宜蘭蘇澳國中夜間多名補校老師，被檢舉疑似詐領鐘點費，新事證甚至包括「沒有開課、沒學生」，卻仍領鐘點費，檢調陸續約談相關人員到案說明，初步估算7年期間，違法溢領金額達上百萬元。現有7名教師坦承未上足鐘點時數而領取費用，願意繳回溢領金額。太報 ・ 7 小時前 ・ 11
新竹棒球場改善工程啟動！高虹安強調依法求償
新竹市立棒球場改善工程自去年9月30日正式開工，均依計畫穩定推進，預計施工期程266個日曆天，盼今年上半年完工。新竹市長高虹安7日至現場，實地了解各項改善作業情形，她表示，人員懲處名單已依程序持續函送，工程損失也將依法向原統包商求償，絕不輕輕放下。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 187
陳昭姿為代理孕母喊話綠營 律師：去向魔鬼兑現支票吧！
[Newtalk新聞] 民眾黨立委陳昭姿為了力推「代理孕母」納入《人工生殖法》修法，出動前民眾黨主席柯文哲拜會朝野黨團。對此，律師林智群今（8）日表示，陳昭姿為了推動「代理孕母法案」，選擇跟魔鬼（藍白）交易，「既然如此，就去向魔鬼兑現支票吧！」 立法院今日進行《人工生殖法》修正草案逐條審查，民眾黨立委陳昭姿昨日在臉書發文指出，當在野黨嘗試為因子宮病變、無法自行生育，卻同樣渴望組成家庭的女性推動代孕制度法制化時，民進黨卻屢次選擇阻擋與拖延，甚至使相關法案無法進入實質審查。她質疑，這樣的作法究竟是否公平、是否合理。 林智群在臉書發文表示，陳昭姿本來是獨派，一邊一國黨，這樣的人竟然加入民眾黨，過去兩年跟藍白一起為惡，他覺得很奇怪，看起來，陳昭姿是為了推「代孕法案」，而選擇跟魔鬼（藍白）交易。 林智群直言，既然如此，就去向魔鬼兑現支票吧！反正藍白現在想通過什麼法律都可以。※Newtalk提醒您：#珍惜生命，人生沒有解決不了的事。相關諮商協助，可撥打命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。查看原文更多Newtalk新聞報導盧秀燕學生午餐收費急轉彎 白營肯定但新頭殼 ・ 7 小時前 ・ 1
停砍年金法案恐提前用罄退撫基金 考試院遞狀聲請釋憲及暫時處分
立法院去年12月三讀通過停砍公教年金相關法案。考試院今天表示，此法案將使退撫基金提前用罄，破壞退撫基金永續經營，今天已向憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。在憲法法庭判決前，考試院將秉於憲法職權及相關法律規定處理。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前 ・ 114
恭喜！蕭煌奇登記結婚 「惜情軟心的人，找到了另外一半」
蕭煌奇8日驚喜宣布，告別黃金單身漢的身分，笑說「做一個惜情軟心的人也找到了另外一半」，他決定與女友攜手共度下半場人生，選擇在8日跟交往一年多的女友前往戶政事務所登記，在家人的見證下完成這幸福神聖的一刻。他也在社群曬出手戴婚戒的照片，開心寫著「今天沒有要跟你開玩笑、我結婚了、請大家為我們祝福。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 72
電子發票別丟回收！最高罰6千 環保局：感熱紙都是垃圾
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導許多民眾在清理未中獎發票時，常直覺認為電子發票等同紙類，將其投入資源回收桶。但環保局提醒，這其實是錯誤做法，目...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 186
擔憂晶片過剩！馬斯克同意台積電說法
億萬富豪馬斯克（Elon Musk）近日談到全球半導體與人工智慧（AI）發展時，認同台積電對晶片產能可能過剩的疑慮。他直言，AI產業的關鍵限制因素正悄然轉移，未來不再只是「能不能做出晶片」，而是「能不中廣新聞網 ・ 8 小時前 ・ 19
記憶體太熱！南亞科、力積電等4檔進處置
[NOWnews今日新聞]證交所今（8）日傍晚公告，四檔熱門記憶體指標包括華邦電、南亞科、晶豪科與力積電，9日起進入處置，除了華邦電處置期將一路延續至1月26日後才解除，其餘三檔都是處置至1月22日。...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 5
【本日焦點】川普簽署退出66個國際組織 完整清單／電子發票別丟回收！最高可罰6千元／罹「最惡性子宮頸癌」熬過30次電療6次化療
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.川普簽署退出66個國際組織 完整清單 2. 電子發票別丟回收！最高可罰6千元 3.罹「最惡性子宮頸癌」熬過30次電療6次化療 4.空軍喊「絕不放棄」集氣盼辛上尉返家 5.美「最熱門科系」改變 資工系退位Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 3 小時前 ・ 10