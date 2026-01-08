民眾黨不分區 陳昭姿：未違兩年條款 簽署的是「代理孕母通過後離任」條款

民眾黨不分區立委執行兩年條款，但黨籍立委陳昭姿傳出可能留任，引發黨內討論。陳昭姿今天（8日）受訪表示，她沒有違反兩年條款，因為當時跟前黨主席柯文哲簽的不是兩年條款，而是簽「代理孕母通過後離任」的條款，若代理孕母法案一年就通過，她也可以離職。

立法院社會福利及衛生環境、司法及法制委員會聯席會議8日審查「人工生殖法修正草案」等案，民眾黨立委陳昭姿 （中）手舉看板，表示正、副總統都曾支持代孕。（中央社）

為貫徹民眾黨不分區立委兩年條款，多數民眾黨立委都已簽辭職書，但民眾黨主席黃國昌日前表示，陳昭姿的任期會與前主席柯文哲另外處理，沒有破壞制度問題，等到人工生殖法告一段落後，陳昭姿也會離開。



立法院社會福利及衛生環境委員會今天排審攸關代理孕母制度的人工生殖法草案，但光是法案名稱，朝野就爭執不休。陳昭姿在會議休息期間接受媒體訪問表示，她個人簽的不是兩年條款，她簽的是通過代理孕母後離任的條款，意思是如果一年就可以通過法案，她也可以離職，強調她並沒有違反兩年條款。

責任主編：于維寧