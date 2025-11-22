民眾黨不必硬等藍白合！黃光芹認重點在總統大選：硬把簡單的事複雜化
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌本月19日正式展開公開會談，雙方共同強調，將在2026選戰中全力促成藍白合作。外界關注黃國昌是否參選新北市長，他則表示，即使最後「男主角」不是自己，他也會全力投入輔選，並提出兩黨智庫可率先對接。對此，媒體人黃光芹直言，藍白合所謂1+1>2，就2026、2028兩場截然不同的選戰來說，應有不同的意義。
黃光芹今（22）日在臉書發文表示，就2026選舉來說，縣市議員複數選區，沒有協調的可能和必要，否則治絲益棼，空耗時間與力氣；至於縣市長選舉，本就是國民黨的優勢，2022年拿下14席，歷次提名均遍地開花。若於此時提1+1>2，不外乎想沿用「反罷」模式，需要小草的選票和合作的氣勢。
藍白合形式大於實質 黃光芹：民眾黨哪能空等國民黨禮讓
黃光芹提到，民眾黨至今明確提及的縣市，只有宜蘭、新北、新竹市和嘉義市4個。宜蘭與新北未來勢必與國民黨比民調，按照黃國昌的態度，民調形同過埸。類似這樣早就不提名、不進場三腳督的縣市，還包括台北市和桃園市。與4年前民眾黨前主席柯文哲的選戰佈局完全不同。中間卡了個藍白合，若要說讓，白營早就讓了。
黃光芹提出質疑表示，除了嘉義市期待國民黨抛出人選，否則民眾黨立委張啟楷就定位，還需要談什麼？「藍白合用在2026，形式意義大於實質。」她強調，民眾黨倒需反思，22個縣市當中，撇開金門不說，民眾黨唯一執政的縣市只有新竹市，如同竹北，均是民眾黨的票倉，應勢在必得、延續香火，哪能本末倒置，空等國民黨禮讓？
黃光芹：藍白合1+1>2更適用2028總統大選
黃光芹認為，所謂藍白合1+1>2，較適用2028年總統大選。即使動能強大，不計路線、只為把賴政權拉下來，最後1+1能不能大於2，仍需考驗。至於地方選舉，硬把簡單的事複雜化，甚至上綱到國政對接，只是作態，無濟於事。
