民眾黨不排除柯文哲選台中市長 民進黨市議會黨團樂觀其成

國民黨台中市長提名尚未確定，預計16日才會協調，民眾黨台中市黨部主委陳清龍指出，若藍營遲未提出人選，民眾黨可能徵召合適人選，也不排除前黨主席柯文哲，對此，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻表示「樂觀其成」，並歡迎柯來台中接受民意檢驗。

國民黨台中市長候選人提名仍未定案，中央黨部預計16日召開協調會，邀集立委江啟臣與楊瓊瓔討論，《自由時報》報導昨日指出，陳清龍表示，如果國民黨遲未確定人選，民眾黨可能徵召合適人選，甚至柯文哲也可能出馬。

對於陳清龍的說法，江啟臣回應，希望能延續藍白合作的基調，共同贏得台中市長選舉；周永鴻則表示，國民黨人選僵持不下本屬其黨內事務，而民眾黨此時表態，凸顯兩黨只是政治算計、各懷鬼胎，他以台語俗諺「人咧食米粉，你咧喝燒」形容此情況，意指國民黨在吃米粉，民眾黨在旁邊喊燙。

周永鴻同時表示，民進黨台中市議會黨團對柯文哲來台中參選「樂觀其成」，並對代表民進黨參選台中市長的何欣純有信心，認為她一定能爭取市民的最大認同。





