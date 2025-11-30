民眾黨不滿藍喊北市議員「單獨過半」？鄭麗文：沒任何負面 藍白都有誠意

國民黨主席鄭麗文。 圖：張良一/攝（資料照）

佈局2026九合一選戰，民眾黨盼在台北市議員選舉提名「4＋2」能達成全壘打，國民黨台北市黨部主委戴錫欽則喊出，國民黨在台北市議會席次要單獨過半，傳出民眾黨內有不滿戴說法的聲音，恐為藍白合增添變數。國民黨主席鄭麗文今（30日）被問及看法，她表示，藍白合至今氣氛都很好，沒感覺到任何負面情緒，雙方也都非常有誠意，一切按部就班，並強調國民黨當然要在台北市議會單獨過半，這並不影響藍白合。

鄭麗文下午出席台北市黨慶並接受媒體聯訪，對於藍白合該怎麼合作，傳出民眾黨不太高興戴錫欽喊出國民黨在北市議會要單獨過半？鄭麗文表示，藍白合到目前為止氣氛都很好，沒感覺到有任何負面的情緒，雙方也都非常有誠意，一切都按部就班。

鄭麗文提到，國民黨上週中常會正式通過提名特別辦法，針對縣市長的部分，目前也都還沒有開始觸及市議員提名。另外，國民黨當然要在台北市議會單獨過半，這並不影響藍白合。

被問到2026議員初選機制，鄭麗文回稱「這還沒有」，並提到上週先通過縣市長的提名特別辦法，接下來才會進行到議員的部分，不管是六都或一般縣市，提名都會非常尊重在地生態，也會非常尊重現在在地的議會黨團。

至於民眾黨立委麥玉珍近日表態，有機會就爭取參選台中市長，鄭麗文先是說，「這個我還沒有聽說哎」，但她指出，要重申一次，都會按照制度，也相信國民黨或民眾黨，各有各黨內的提名程序與辦法，另也有藍白的協調平台，「我們一定是尊重制度，最大的目標，就是替在野力量提名出最適合的人選，當然也為各個縣市提名出最強、也是對市民福祉最重要的人選，這是我們一致的目標」。

