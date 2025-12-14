民眾黨不贊成反年改卻「棄權」助藍營 律師轟黃國昌「包牌」：最愛打假球

即時中心／廖予瑄報導

立法院本（12）月12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》等修正案，回溯到2024年起，不再調降公教人員退休年金所得替代率，但是民眾黨8名立委未投票，引發外界質疑。對此，律師林智群在社群媒體上痛批，民眾黨主席黃國昌面對反年改曾說過，「不贊成回到年改前狀態」；如今白營卻直接在三讀「棄權」，暗地幫助國民黨通過反年改法案，「一點格調都沒有」，並轟黃「最愛打假球」。

12日立院進行停砍公務員退休金相關修法三讀表決。國民黨團及民眾黨團先後提出再修正動議，其中，白營黨團版本以50名綠委反對、8名白委贊成、藍委未投票未通過；而藍營黨團版本則以52名藍委贊成、50名綠委不贊成、民眾黨立委全數未投票「棄權」，通過國民黨團提案版本。

對此，林智群12日在臉書及Threads上發文表示，黃國昌先前受訪時，被問到年改相關議題，直指民眾黨團「絕對不贊成年金改革回到2017年改革前的狀態」，且白營也強調，「我們沒有支持反年改」；但如今面對年改修法的三讀投票，「他們卻『不投反對票』，而是『棄權』。」

林智群說，民眾黨一邊講不贊成「反年改」，投票時卻不投反對票，「而是棄權」，暗地幫助國民黨通過反年改法案，他控，「這種就是『包牌』。」

最後，林智群也怒轟民眾黨及黃國昌「說一套做一套」，整天想「包牌」，幫助國民黨推動法案，「這種政黨一點格調都沒有。」

原文出處：快新聞／民眾黨不贊成反年改卻「棄權」助國民黨 律師轟黃國昌「包牌」：最愛打假球

