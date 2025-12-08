民眾黨中市北屯參選爆炸 擬參選人陳諭韋要以無黨籍應戰

〔記者蘇金鳳／台中報導〕由於外傳台中市北屯區明年可能增一席，成應選7席，民眾黨黨員認為是一大機會，因此參選者眾，內部風暴已逐步呈現，目前傳出有4位參選，但其中一位前南投縣埔里鎮民代表會副主席陳諭韋表示，她在一年前就準備，但市黨部提名作業太慢，為了不為難市黨部，決定以無黨籍參選，但她仍是民眾黨員。

對此，中市黨部主委陳清龍表示，尊重陳諭韋的決定，但是，因為民眾黨會在此選區將提名一席，雖然陳諭韋以無黨籍身份參選，但是仍具有民眾黨身份，會影響到民眾黨的選票，因此是否違反了黨紀，他將向黨中央請示。

民眾黨目前有意參選北屯區有4位，有前中市府研考會主委吳皇昇、江和樹的市議會辦公室主任邱于珊，上屆參選中西區議員的中央委員許瑞宏，以及前南投埔里鎮代會副主席陳諭韋。

日前傳出黨中央是屬意吳皇昇，遭支持邱于珊的市議員江和樹反彈，但今天又再出現狀況，陳諭韋以市黨部作業太慢，無法趕上自己參選的腳步，因此決定以無黨籍身份參選，但仍是民眾黨籍。

陳諭韋表示，她在1年前就在北屯跑行程，競選看板已懸掛了一年，為了不讓市黨部為難，決定以無黨籍身份參選。

