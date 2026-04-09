民眾黨中評會下周一開鍘李貞秀？ 柯文哲：做的好不好大家看也知道

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民眾黨中評會下周一將開鍘李貞秀？創黨主席柯文哲坦言，做的好不好大家看了也知道。（圖片來源／李貞秀臉書）

民眾黨籍立委李貞秀爭議不斷，民眾黨中評會預計下周一開會討論懲處，創黨主席柯文哲今（9）日表示，中評會是獨立審議機構，但她做得好不好，「其實大家看了也知道。」

柯文哲並語帶玄機指出，「她的去留問題，大家也不要逼她，給她一點時間去準備。」

民眾黨新北市長參選人黃國昌今日於新莊競選總部公布「讓新北更有型」競選形象影片公布，柯文哲為黃國昌及新北市議員「小雞」們站台。

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事件已經鬧太久了，嘆台灣政治環境太惡劣

民眾黨中評會原規劃於今日開會，因有委員出國，因此順延至下周一。媒體詢問如何看待李貞秀的表現，以及有人號召「小草」寄信給中評會要求處理一事。

「李貞秀的事件已經鬧太久了。」柯文哲首先解釋，民眾黨在2024選舉提名不分區立委時，給新住民保留一席，是因為新住民不管陸配或外配，加起來將近60萬，包括丈夫、小孩子都超過100萬，讓這些族群在立院有個代言人，邏輯是對的。

柯文哲接著表示，在立法院個人表現，要接受社會評論，坦白講，台灣的政治環境太惡劣了，民眾黨立委都是博士學位、大學教授，有一位升斗小民也沒有不對。

柯文哲低估這件事，凡事人事世故義理

有關李貞秀的困境，柯文哲坦言，只是低估了一件事，在這種惡劣的政治環境，不是三頭六臂，超強的EQ、IQ，實在是沒有辦法應付。

媒體追問，中評會已為了李貞秀延期到下周一，是否可能下周也無法做出開鍘？柯文哲則指出，中評會本來今天開會，剛剛聽到沒開會是有成員出國，所以確定是下周一開會。

柯文哲並表示，中評會應該獨立去運作，至於李貞秀做的好不好，其實大家看也知道，凡事就是這樣，就是人情世故、義理。

(原始連結)





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