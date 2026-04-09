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即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

民眾黨立委李貞秀，除陷入中國國籍導致適任問題外，更在先前開直播，宣稱新竹市長高虹安拿創黨主席柯文哲7百萬，被移送中評會裁處是否要開鍘，現在開會日程則延至下週一（13日）。對此，柯文哲今（9）日上午受訪，被問對方在立法院表現時則說，李貞秀做得好不好，其實大家看也知道，但他覺得做什麼事情要有人情世故義理。

談李貞秀去留 柯文哲：給對方一點時間做準備

黃國昌、柯文哲出席「讓新北更有型」競選形象影片公布暨0411新北誓師大會記者會，並接受媒體聯訪；針對李貞秀在立法院的表現，柯文哲稱，李貞秀事件已經鬧太久，自己再聲明，2024年民眾黨在提名不分區立委時，給新住民保留一席的席位。

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接著柯文哲表示，當時想法很簡單，民眾黨以多元開放的政治價值，而新住民包含外配與中配，加起來將近60萬，如果再加上丈夫和小孩都超過百萬，因此讓這些族群在立法院有一個代言人，「我覺得邏輯是對的」，還是希望台灣是一個共榮的社會。

他又說，但是在立法院的表現，還是要看個人表現，還是要接受社會檢驗，因此這沒辦法另外評論；至於李貞秀的表現如何，柯文哲又稱，民眾黨立委目前裡面大學教授一大堆，但有一個升斗小民也沒有不對，因為民意代表本來就有社會各階層代表。

柯文哲更說，只是大家低估這種惡劣政治環境，如果不是三頭六臂、超強EQ和IQ實在沒有辦法應付，但李貞秀去留問題也不用逼對方，應該給李貞秀一點時間做準備。

對於中評會是否要開鍘李貞秀，柯文哲也說，中評會本來就要開會，剛才知道沒開會是因為裡面成員有人出國，確定下禮拜一會開會，而民眾黨很努力建立制度，中評會既然是獨立審議的機構，就應該給它獨立運作；至於李貞秀做得好不好，他還說「其實大家看也知道」，但他覺得做什麼事情要有人情世故義理。





原文出處：快新聞／民眾黨中評會下週一會開鍘？柯文哲談李貞秀表現：大家看也知道

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