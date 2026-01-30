民眾黨中配惹議「藍白多數為何不修法？」康仁俊點破：修完秒變兩國論

政治中心／綜合報導

民眾黨執行兩年條款，黃國昌等六人今（30）日「畢業」，預期2月3日遞補6位不分區立委，其中一人則是中國湖南出身的中國籍配偶李貞秀，不過她因遲遲未放棄中國國籍，引發爭議。資深媒體人康仁俊就在三立政論《前進新台灣》中解析此案，進一步點出藍白明明多數，卻未針對國籍修法的原因。

提及中配當立委爭議，康仁俊表示，李貞秀的案子你說中配基於現實性問題，要比照其他外國人，只要取得台灣戶籍，就視同他已經是台灣人、中華民國國民了。你知道為什麼藍白不修法嗎？「因為你修法下去就是實質兩國論，所以不敢嘛！」

康仁俊說民眾黨中配爭議。（圖／前進新台灣）

康仁俊接著說，若拿到台灣戶籍等同放棄中華人民共和國，老共立刻跳出來說「你是在做什麼？你現在是怎樣？直接跟我切割？」正因如此，在野就把問題丟給行政部門。

康仁俊觀察，像今天民眾黨黃國昌說「行政部門沒有解釋法律的權力」，行政部門本來就沒有，行政部門是執行，法律就是這樣嘛，就是依法行事。這為什麼他不修法，你修法下去之後，老共會說等一下，你怎麼跟我切割了？你怎麼把我視之為一個國家，也把你也視之為一個國家，怎麼變成這樣？所以他們才不修。

※上述言論，僅代表節目來賓之立場。

