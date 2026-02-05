民眾黨中配立委李貞秀惹議 楊瓊瓔建議修法

楊瓊瓔建議中配從政可以修法。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民眾黨不分區立委李貞秀因具有中國籍引發爭議，國民黨立委楊瓊瓔今天受訪表示，現在台灣的法律沒有禁止中配嫁到台灣，但對於中配從政的法律並沒有訂定清楚，把法修好即可。

民眾黨因為新就任的六位不分區立委，其中一位是中國籍的配偶李貞秀，仍具中國籍身分，引發爭議。

楊瓊瓔今天到西屯菜市場拉票時受訪表示，現在台灣的法律沒有禁止中配嫁到台灣，但中配從政法律並沒有訂得如此清楚，但她人已嫁到台灣來，現在應該把法修清楚就好，國家有多事要做，要一起合作，來為國家做事。

