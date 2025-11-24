民眾黨中配遞補立委簽＂切結書＂解套？ 劉世芳：無此辦法

政治中心／王云宣、蔡承翰 台北報導

中國籍無法放棄，連帶受到影響的還有預計明年二月將遞補成為民眾黨不分區立委的李貞秀，現在傳出立法院將提出"簽切結書"的方案，替民眾黨解套，不過內政部長劉世芳表示，根據國籍法的相關規定，沒有這種方法！





曾排名民眾黨不分區立委被提名人第15順位的李貞秀 當時就曾被問到中配身分（圖／資料畫面）





時任民眾黨不分區立委被提名人 李貞秀(2024.11.07)：「(會不會擔心中國籍配偶的身分被外界關注)哦...有...有...有...，就習慣了，但是應該都有心理準備了，不用擔心。」

名列民眾黨不分區立委第15順位的李貞秀，去年跟著黃國昌，前進立院見習，眼看明年2月，黨內兩年條款到期，遞補在即，但李貞秀中配身分，似乎成為阻礙。

內政部長 劉世芳：「在我們現在國籍法的規定裡面，放棄中華民國以外的外國國籍，並沒有切結或者具結這樣子的一個辦法。」

內政部長劉世芳，會這麼說，就是因為傳出立院，將提出切結書，只要李貞秀勾選"無雙重國籍"，就能解套，但翻遍國籍法，就是找不到這條規定，無法放棄中國籍的李貞秀要遞補成為台灣立委，恐怕引發爭議。





民眾黨主席 黃國昌：「目前的中華民國憲法、兩岸人民關係條例以及各種相關的法令，彼此之間的關係，如果一個內政部部長，她如果相關的法律都搞不清楚，這樣的內政部部長，我只能夠說 失職啦。」

立委(民) 陳培瑜：「現在黃國昌或是羅智強，想要特定的為中國配偶開啟這個後門，我們要說，這根本是在降低中國統戰跟滲透台灣的內部成本。」





民眾黨內訂定的兩年條款將到期 李貞秀遞補資格恐因具雙重國籍而卡關（圖／資料畫面）









民眾黨主席黃國昌，轟劉世芳不懂法令，但反被綠營質疑，是在降低中共統戰成本，而李貞秀接受平面媒體訪問，透露自己今年曾回中國，申請放棄國籍，遭辦事人員拒絕，因為沒有先例，更強調自己從未持有中國護照，唯一擁有的是中華民國的護照，反批民進黨政治操作。

政治系教授 范世平：「我們為什麼要開這麼大的門讓中配來參與我們的政治，可是我們卻沒辦法同樣去參與對岸的政治啊，中國不讓妳放棄國籍，那他就是斷絕妳來台灣參政的路，那妳要怪誰？妳要怪的是中國啊，另外一個怪北京，不是怪我們啊，所以我覺得今天就變成倒果為因。」

李貞秀同時具有台灣及中國國籍 依目前國籍法恐無法擔任公職（圖／資料畫面）











距離明年2月1日遞補期限只剩兩個月，李貞秀能否成功上位？就看她能不能先解決自己的雙重國籍。





