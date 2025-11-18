民眾黨主席列貪污罪被告 質詢涉對價、近日將傳喚

要聞中心／綜合報導

北檢已將民眾黨主席黃國昌列為貪污他字案被告，原因是有民眾剪報告發，指控黃國昌涉嫌在質詢成衣大廠臺雅集團已故董事長沈裕雄詐騙案時，可能存在對價關係。

根據鏡週刊報導，與黃國昌關係密切的「凱思國際」公司今年收到新台幣200萬元，資金來源為臺雅集團已故董事長沈裕雄之子、寀奕國際公司董事長沈淳浤。而黃國昌於今年6月18日在立法院質詢法務部長鄭銘謙時，針對沈裕雄被詐騙50億元案件提出質詢，甚至自爆在該案「幫了很多忙」，引發質疑。

北檢接獲民眾剪報告發後，已將此案併由偵辦「狗仔案」的檢察官一同處理，黃國昌被列為貪污罪的他字案被告。檢方近日將傳喚黃國昌說明。

此前，鏡週刊曾報導黃國昌「豢養狗仔跟拍政敵」，支付狗仔薪水的凱思國際引發社會關注。民進黨立委王義川於10月3日向台北地檢署告發黃國昌、凱思國際負責人李麗娟、前中央社記者謝幸恩及4名狗仔，指控他們涉嫌違反國安法、個資法、社維法及妨害秘密等罪。

對於質詢對價的指控，黃國昌受訪時強調，他揭發弊案、替被害人發聲時，從不會收受任何好處。

另外，黃國昌也曾質詢國防部陸軍軍服採購弊案，而沈淳浤所屬的寀奕國際是製衣大廠，被質疑瓜田李下。目前北檢已將黃國昌列為被告，持續進行調查中。

