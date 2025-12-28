民眾黨主席參選新北 劉和然：不要用實習生角度來服務

民眾黨主席黃國昌昨（27）日在新北市新莊區舉辦首場造勢活動，新北市副市長劉和然表示，選舉就跟人生賽跑一樣，每個人有自己節奏跟步調，但也強調「不要用實習生的角度來新北市做服務，一定要做深度的準備」。（柯毓庭攝）

民眾黨主席黃國昌昨（27）日在新北市新莊區舉辦首場造勢活動，展現參選明（民國114）年新北市長的決心。由於國民黨至今對於新北市長人選是否藍白合態度未明，對此也表態有意爭取國民黨提名參選的新北市副市長劉和然表示，選舉就跟人生賽跑一樣，每個人有自己節奏跟步調，但也強調「不要用實習生的角度來新北市做服務，一定要做深度的準備」。

劉和然表示，選舉就跟人生的賽跑一樣，每個人自己有自己的節奏跟步調，其實現在宣布參選，如果以昨天算是正式宣布參選的話，黃國昌算是想要來新北市服務的第2位，所以不管是已經確定由民進黨提名參選新北市長的立委蘇巧慧，或是現在的黃國昌，都是代表帶著1顆熱忱的心，想要來為新北市服務，「我想這也是代表新北市是1個很有發展性的城市」，自己的節奏很重要，所以恭喜也祝福這兩位一直想要來新北市服務的人。

至於國民黨主席鄭麗文指出討論藍白合作最後期限為明年3月，對此劉和然表示他一直強調，人生的賽道都是自己按照自己的速度在配速，像他喜歡跑馬拉松，到底速度多快，到哪個時候要喝點水，哪時候要加點補給品，都要有自己的規畫，因為每個人的體質狀態不太一樣，強調「每個政黨的特質也不同，到底現在是執政的縣市、還是非執政的縣市，那是不是有目標人選、還是沒有目標人選，我想這些都是1個綜合的考量」。

劉和然最後強調，新北市這麼偉大的城市，所謂偉大的城市，不僅人口多，也是台灣的縮影，「我們很希望要來新北市服務，絕對不要有空窗期，它也不是很多人的實習場域，所以不要用實習生的角度來新北市做服務，一定要做深度的準備，好好的了解這個城市需要什麼、對市民有同理心，然後有解決問題的勇氣，你才有辦法為新北市打造更有永續的未來」。

