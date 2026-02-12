民眾黨主席痛批 憲法課該重修的是他

民眾黨。（資料照片／袁茵攝）

民眾黨立院黨團昨日同意將行政院版軍購條例付委審查，民眾黨主席黃國昌今（12）日受訪時重申，台灣民眾黨的立場，向來就是對各種版本持開放的心胸來討論。隨後黃國昌話鋒一轉，痛批總統賴清德在記者會稱「有一些立委從議員升上來，不懂憲法也不懂國防」，這種發言誣衊了反映民意、有議員背景的立委，有失總統高度；若要說不懂憲法，恐怕正是賴清德自己。

黃國昌表示，台灣民眾黨的立場向來就是開大門、走大路，對於各種版本、各種的可能性，我們都持開放的心胸來加以討論，包括中國國民黨的版本、行政院的版本，本來就是大家都可以一起討論，自己和前主席柯文哲、黨團總召陳清龍彼此的共識非常強，綠營沒必要在這地方見縫插針。

廣告 廣告

黃國昌話鋒一轉，痛批賴清德昨天在記者會的時候，以總統的高度講了非常不切實際的話，批評有一些立委，是從議員升上來的，不懂憲法也不懂國防。想來賴清德忘了，民進黨很多立委也是從議員升上來的，這樣的發言誣衊了解在地心聲、懂得人民生活辛苦、反映民意、曾有議員背景的立法委員，這是中華民國總統講話應有的高度嗎？如果真要講不懂憲法的話，恐怕憲法課應該重修的，正是賴清德總統自己。

另對民進黨立委吳思瑤說，「沒有民眾黨主席黃國昌的民眾黨團，踏出好的第一步」。黃國昌反批，那位吳思瑤女士過去這兩年在立法院除了浪費國會的時間，在國會裡面又叫又鬧，有什麼具體的成果？繳出了什麼樣的成績單？

黃國昌說，去年受大家歡迎的普發1萬元現金，當初吳思瑤在國會裡說是毀憲亂政，誓死反對；結果第一時間搶出來收割的，竟然也是吳思瑤。吳思瑤過去這兩年在立法院裡，不管是平乏的表現，或是先反對，後面搶著收割的嘴臉，其實絕大多數的人，都已經看得很清楚。

【看原文連結】