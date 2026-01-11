民眾黨主席突率團訪美受矚 柯文哲親揭玄機

柯文哲受訪表示，民眾黨是目前台灣一個關鍵的政治力量，要跟國際世界接軌。(本報資料照)

民眾黨主席黃國昌今天突然宣布下午將率團訪美，與美國政府部門會談台灣的國防軍購、高關稅議題，創黨主席柯文哲受訪表示，民眾黨是目前台灣一個關鍵的政治力量，要跟國際世界接軌。

媒體詢問柯文哲關於黃國昌突然閃電訪美，原因是什麼？事前有沒有跟柯討論過？要跟美方談一些什麼？

柯文哲表示，台灣在當前世界上，占有重要的位置，有兩個原因，一個是地理位置，因為台灣在第一島鏈的關鍵位置，所以台灣的國防安全，事實上也牽涉到整個第一島鏈的防衛問題，既然美國是台灣最重要的盟國，台灣民眾黨又是目前台灣的一個關鍵的政治力量，所以我們希望台灣民眾黨能跟國際世界接軌。

黃國昌出訪之前，我們有在這個事情，希望台灣民眾黨可以跟國際世界接軌，特別是跟美國。

還有一個原因是關稅，在某些方面，台灣關稅還是比日本、南韓高很多，目前世界上90％的高階晶片是台灣生產，台灣的整個出口還是出超得很厲害，但不能因為這個理由讓台灣的關稅，但不能因為對美出超多，台灣關稅就比較高，所以還是要跟美國交換意見。

