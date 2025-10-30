民眾黨主席表態「願見習近平」前提曝光：要很小心鋪排

大陸國家主席習近平。（資料照／新華社）

民眾黨主席黃國昌30日接受廣播《千秋萬事》訪問，表達不排斥見中國國家主席習近平。（《千秋萬事》提供）

國民黨準主席鄭麗文日前表示，如果能化解兩岸矛盾歧見、推動和平合作，願意見中國國家主席習近平，引發社會熱議。民眾黨主席黃國昌30日同樣被問及此議題，表達不排斥見習近平，不要固步自封、自我設限，但必須有些重要前提，例如保護我方對等尊嚴。

黃國昌30日上午接受《千秋萬事》廣播專訪。主持人王淺秋詢問，鄭麗文曾表達，若跟兩岸和平有幫助的話，願意去見習近平，但必須在台灣內部形成共識才有意義，而民眾黨態度為何？黃國昌回應，民眾黨目前兩岸路線會延續前黨主席柯文哲的「台灣自主兩岸和平」主軸，從未改變過。

黃國昌提及，「台灣自主」意涵就是希望能一定確保台灣享有自由、民主、人權、法治的生活方式，以及現在的民主政治制度，雖然現在民主法治制度被民進黨搞得亂七八糟，但這是屬於大家共同且要捍衛的；第二，我們當然不希望被中共併吞，所以過程中如何有智慧保有台灣主體性，又能避免兩岸之間擦槍走火、發生戰爭，這就要看領導人的智慧。

黃國昌指出，對於促進兩邊溝通跟對話，民眾黨向來保持開放的態度，例如柯文哲過去擔任台北市長時，成功在台北市舉辦世大運、雙城論壇，當時一堆民進黨罵柯「喪權辱國」，但柯仍成功將台北提升到世界舞台，特別是該屆世大運非常成功，也讓蔡英文以總統身份致詞，這就是彰顯台灣主體性、讓世界看到台灣的最好方式。

黃國昌批評，倘若民進黨政府不對談、不溝通的話，那海基會、陸委會要廢了嗎？陸委會存在的功能，不應該只是每次出來開記者會，讓陸委會副主委梁文傑放狠話、講幹話，那不應該是他們存在的目的，「所以回到民眾黨角度來講，只要有對話、善意溝通的機會，我們從來都不排斥」。

被問到若有機會的話，是否願意見習近平？黃國昌直言「當然，但有一些重要的前提，包括怎麼保護自己對等尊嚴，這要很小心鋪排。」民眾黨開大門走大路，不會把門先關起來，「只是對我來講會比較尷尬，因為我還在大陸黑名單上⋯」

王淺秋追問，倘若陸方釋出善意，將黃國昌從黑名單取消掉，是否願意像網紅「館長」陳之漢一樣赴陸訪問，或是跟大陸領導人見面？黃國昌說，「當然不排斥啊！不要固步自封、自我設限，賴清德都可以想要邀習近平喝珍珠奶茶了，那為什麼我不能邀請習近平吃雞排？」