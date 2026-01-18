民眾黨主席要賴清德為社宅政見跳票道歉：擺明是騙票

民眾黨。（資料照片）

賴清德總統承諾8年直接興建13萬戶社宅，但內政部日前將目標下修至4萬戶，被藍白質疑縮水且跳票，並將於明（19日）安排內政部長劉世芳就住宅政策無法落實的檢討專案報告。民眾黨主席黃國昌18日批評，賴清德要有擔當一點，先出來跟全台年輕人道歉，因為這擺明就是在騙選票。

民眾黨18日上午舉辦「民眾的事，我們的事」民眾黨2026共同政策綱領記者會，其中針對居住正義部分，包括「打破租屋黑市，補助租賃契約公證費，並依照所得級距補貼租金」、「增加獎勵措施，引導公私協力興辦社宅，採租屋輪候制」、「公有地只租不賣，透過危老容積回饋獎勵興辦社宅及友善全齡設施」。

被問到立院內政委員會明安排劉世芳就「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」進行專題報告並備質詢，黃國昌表示，賴清德先出來跟全國年輕人道歉，2024年選總統時表達要直接興建社會住宅13萬戶，現在直接跳票，賴清德擺明就是在騙選票。

黃國昌強調，「自己政見跳票，違反對年輕人承諾，踐踏居住爭議價值，賴清德總統有擔當一點，請你站出來跟全台年輕人道歉」。

由於黃國昌日前稱要提民眾黨版「國防特別預算條例」，而國民黨也擬自提版本？黃國昌說，立院每個黨團負責任提出自己的版本，並且對選民負責，這是在民主社會中的常態，畢竟中華民國是民主國家，總不可能像行政院長卓榮泰一樣，要求只能過行政院版，「如果按照卓榮泰這樣要求的話，那台灣豈不是走向專制獨裁老路嗎？」

黃國昌認為，各個黨團有版本，在民主社會當中，本來就是正常且非常健康的現象，至於每個黨團提出的版本要如何爭取台灣人支持、社會認同，這是接下來努力的方向。

另外，由於去年民眾黨年終為1.5個月，被問到今年年終多少？黃國昌指出，過去這一年所有黨公職都非常辛苦，各黨主席能夠在歲末年終時，讓每個人過個好年，應該是他的責任，去年怎麼發、今年就怎麼發，「不會少」。

