民眾黨主席黃國昌率團訪美 聚焦軍購與高關稅

(記者黃啟明 黃緒生台北報導)台灣民眾黨主席黃國昌今日結束新北後援會成立大會後，隨即赴桃園機場搭機赴美國華府，訪團包括即將就任的台灣民眾黨候任立委王安祥、立法院黨團主任陳智菡 及前國際部主任林子宇。黃國昌表示此行定調為「閃電、精準」，預計於台北時間 14 日清晨返抵國門當天，在立法院召開記者會，對國人清楚說明出訪成果；也特別感謝美國政府相關部會，儘管目前正值連續假期期間，美方仍在極短時間安排相關部會與台灣民眾黨對接，以進行直接溝通交流。



黃國昌也以嚴肅態度向國人報告，台灣民眾黨一向堅定支持台灣國防自主，以提升國家安全。身為台灣主要在野黨，更應該做好「支持國家推動國防自主」並「站在人民的立場、理性監督」，才能協助行政部門，共同做出對國家最好的決策。



面對賴清德總統於去年 11 月 25 日，片面投書美國媒體，公布 1.25 兆美元的鉅額軍事採購預算，內容卻含糊不明，台灣民眾黨一再呼籲執政黨將「軍購特別條例」送入立法院審議，主動提供清楚且必要資訊，讓國會清楚了解國防軍購內容。可惜至今在野黨只能從美國國務院的聲明得知 3 千餘億元、不到 1/4 的項目與金額，使監督與討論工作毫無立基；此外，自去年 4 月起，國人高度關注的「台美關稅談判」始終尚未底定，對國內中小企業與產業前景造成的影響更是難以評估。



2026年，台灣面對多方衝擊與挑戰、情勢混沌不明，黃國昌認為「資訊不能斷鏈、政務不能停擺、監督不能停歇」，因此決定採取行動前往美國，針對國防軍購及關稅等重要議題，親自與美國政府展開直接、坦率的溝通。







民眾黨主席率團訪美 柯文哲說發揮關鍵力量



(記者黃緒生台北報導)民眾黨主席黃國昌今天突然宣布下午將率團訪美，與美國政府部門會談台灣的國防軍購、高關稅議題，創黨主席柯文哲受訪表示，民眾黨是目前台灣一個關鍵的政治力量，要跟國際世界接軌。



柯文哲表示，台灣在當前世界上，占有重要的位置，有兩個原因，一個是地理位置，因為台灣在第一島鏈的關鍵位置，所以台灣的國防安全，事實上也牽涉到整個第一島鏈的防衛問題，既然美國是台灣最重要的盟國，台灣民眾黨又是目前台灣的一個關鍵的政治力量，所以我們希望台灣民眾黨能跟國際世界接軌。



黃國昌出訪之前，我們有在這個事情，希望台灣民眾黨可以跟國際世界接軌，特別是跟美國。還有一個原因是關稅，在某些方面，台灣關稅還是比日本、南韓高很多，目前世界上90％的高階晶片是台灣生產，台灣的整個出口還是出超得很厲害，但不能因為這個理由讓台灣的關稅，但不能因為對美出超多，台灣關稅就比較高，所以還是要跟美國交換意見。



