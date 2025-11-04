政治中心／綜合報導

蔡英文總統任內推動的年金改革，真的要改回去了嗎？國民黨團明天將排審相關法案，民眾黨今天表態跟進藍營，停砍所得替代率。民進黨立委示警，若通過修法通過，退撫基金的破產年限恐怕大幅提前，而且退休族一個月領五六萬，比剛出社會的年輕人多，本土社團也痛批民眾黨背棄年輕人。

立法院司法法制委員會即將排審年改法案，尚未表態的民眾黨團掀牌，響應藍營"停砍所得替代率"、"隨物價調漲年金"的修改方向。

張啟楷說「是114年後各年度所得替代率，不要再降低了；物價指數如果上漲達到5%，就依照成長率調整，例如(物價指數)漲了5.1%，那就調漲5.1%。」

民眾黨主張跟進藍營停砍年金 本土社團：背棄年輕人

吳思瑤說「(國民黨常說)退休同仁因為物價攀升，所以他們入不敷出，(月退俸)一個月平均5萬、將近6萬，(主計處統計)平均家庭支出，每個人大帶2萬5000到3萬7000，你怎麼能說他們難以維繫？」

綠營拿數字論理，經民連召集人賴中強更指，如果要照顧退休族，修法方向要朝向"月領不滿8110老農津貼的長輩"，這類人多達150萬。也痛批民眾黨政治投機，修法完全是要討好藍營傳統支持者、背棄年輕人與中產階級。

陳培瑜說「你們的馬英九前總統當時說，這不是你的年金、也不是我的年金，是我們的年金、是我們子孫的年金，非常可惜看到藍白黨團，他們要讓年金改革開倒車。」

年金制度從破產到數，改為長久永續，是前總統蔡英文留下的政治遺產，未料卸任沒2年就被挑戰，5號委員會三黨免不了一番唇槍舌戰。

