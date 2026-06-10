「民眾黨之母」蔡壁如踩這條線遭送中評會 他嘆：這個黨鬥到走火入魔

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記者李鴻典／台北報導

參選彰化縣長夢碎後，前民眾黨立委蔡壁如日前仍在彰化、和美舉辦兩場「廟口開講」，卻因公開挺無黨籍候選人，遭質疑她違紀助選，還喊話民眾黨中央將她除名。台灣青年世代共好協會理事長張育萌直呼，民眾黨陷入集體瘋狂！

前民眾黨立委蔡壁如。（圖／翻攝畫面）

民眾黨陷入集體瘋狂！張育萌指出，民眾講堂動手了，直接把創黨元老蔡壁如送中評會，最重就是開除黨籍。

張育萌說，「民眾講堂」已經宛如民眾黨內東廠，重砲指控蔡壁如「違紀助選」，直接向黨中央中評會檢舉——最重就是直接開除黨籍。

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張育萌寫道，故事是這樣的。蔡壁如想選彰化，黨中央不提名她。Fine，她現在不選了，對蔡壁如來說，這件事已經畫下句點了。順帶一提，拜託，國民黨推的魏平政民調只有14%欸，有夠嚇人。但蔡壁如想在彰化繼續辦「廟口開講」，主題是「藍白共治」。這不是符合黨中央的路線嗎？就是要藍白合啊。

張育萌說，第一場在彰化市辦完，前天到和美辦。無黨籍的林明鴻到場，蔡壁如說「支持一下林明鴻哦，有給他支持嗎？」就這樣，短短41秒影片，被民眾講堂文革式公審—因為民眾黨在2月，就已經在和美選區提名蘇智弦選議員。

所以民眾講堂直接嗆蔡壁如違反〈台灣民眾黨紀律評議裁決準則〉第15條，公開支持非民眾黨籍候選人，「意圖使非本黨提名之候選人當選」。張育萌說明，這條最重是直接開除黨籍。

支持者留言「請向中評委檢舉她！」民眾講堂果斷回覆「已經」。小草真的為了護航黃國昌路線，已經陷入瘋狂。理性來說，任何小黨發瘋似的朝大黨靠攏，地方選舉不推縣市長候選人，整天幫國民黨站台，這個黨有什麼未來可言？

張育萌認為，這真的不是意識形態之爭，而是選票計算後，任何小黨都該得出的生存之道。蔡壁如深知這個道理，但在民眾黨這個眾人皆醉的鬼地方，清醒的人反而痛苦。

真的拜託，當初把民眾黨創黨申請書傳真出去的，可是蔡壁如欸。沒有蔡壁如，就沒有民眾黨，哪會有如今的小草？結果，連「民眾黨之母」等級的創黨元老，如今都被送中評會了。張育萌感嘆，這個黨實在已經鬥到走火入魔。

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