民眾黨亂打蘇巧慧出事了！竟嗆「圖利妹妹領補助」證據出爐臉超腫
即時中心／高睿鴻報導
隨著地方大選逼近，針對參選人的政治輿論攻擊，力道也在持續增加；最近民眾黨就針對民調扶搖直上、並有望替民進黨，攻下新北的市長參選人兼立委蘇巧慧，發動多輪火力猛攻。民眾黨立委陳清龍、新北市議員參選人陳怡君與林子宇等人，昨（9）天公開砲轟蘇巧慧護航文化部「台流文化黑潮計畫」預算，涉嫌圖利胞妹蘇巧純，只因後者在「威如科技」擔任akaSwap執行長，而akaSwap剛好也是補助對象；對此，文化部也發聲反擊了。
民眾黨嗆蘇巧慧「圖利妹妹領補助」！文化部曬證據狠打臉
林子宇昨天宣稱，經濟部商業發展署、中小及新創企業署、文化部過去兩年分別對威如科技補助180萬、164.6萬、250萬；而蘇巧慧的胞妹蘇巧純，恰好該公司akaSwap執行長，林子宇因此質疑，蘇巧慧今（2026）年初曾公開大力反對刪減文化部的「匯聚台流文化黑潮」計畫預算，與妹妹的公司利益有關。民眾黨指出，既然蘇巧純是蘇巧慧的二親等內親屬，則上述補助皆應依法揭露，但實際上，卻未能從監察院查詢到相關資料。
不過，針對民眾黨的指控，文化部今（10）天直接發文打臉，直指「黑潮計畫並未補助過akaSwap公司」，並且，白營所指的威如科技獲補助案，亦非黑潮計畫補助。
民眾黨新北議員參選人林子宇。（圖／民眾黨團提供）
民眾黨烏龍爆料？文化部資料全曝光
文化部續指，民眾黨所指黑潮計畫補助部分，經查，應為文化部補助「文化黑潮之XR沉浸式影像創作補助」，獲補助單位及計畫，其實是國立台北藝術大學、以及太極影音科技股份有限公司的「『三官出巡—鬧元宵』多人互動XR創作計畫」，全案已於去（2025）年初即結案。
文化部接著表示，威如科技承辦台東縣政府今（2026）年2月主辦的「台東慶元宵」活動，發包單位亦為台東縣政府，與文化部黑潮補助案執行時間、獲補助單位並無關聯；文化部說，相關疑義建議應向主辦單位、以及發包單位「台東縣政府」釐清。
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