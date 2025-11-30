民眾黨人事動盪 創黨元老朱蕙蓉跟進李有宜宣布退黨

民眾黨創黨元老朱蕙蓉（右）宣布退黨。（圖／翻攝自朱蕙蓉臉書）

民眾黨今（30）日一天內連續兩名黨內人士宣布退出。除了黨發言人李有宜以專注博士班學業為由，在臉書發文請辭並退黨外，創黨元老朱蕙蓉隨後也轉發貼文，宣布「即日起退出台灣民眾黨」，引發政壇關注。

李有宜曾在2024年民眾黨創黨主席角逐總統大選期間，擔任柯文哲競選辦公室發言人，並參選新北市第二選區立委，但最終不敵民進黨立委林淑芬。針對李有宜的退黨，媒體分析其動向恐與民眾黨主席黃國昌在三重、蘆洲地區的人事與選舉布局有關，其中涉及該區主任周曉芸傳出有意參選明年議員。

隨後，朱蕙蓉轉發李有宜的臉書貼文並表示，「親愛的支持網友們與 台灣民眾黨黨員們、以及不支持討厭大媽的網友們：即日起大媽我朱蕙蓉退出台灣民眾黨。從此海闊天空，只支持值得支持的」。

