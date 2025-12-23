民眾黨今徵召張啓楷參戰嘉義市長 「黃敏惠暗挺王美惠」傳聞有望助攻藍白合

民眾黨今天（24日）正式徵召立委張啓楷參選嘉義市長。（資料照片／李智為攝）

2026地方大選逼近，民眾黨今天（24日）將徵召立委張啓楷參選嘉義市長；民進黨則提名「女戰神」王美惠參戰，但地方盛傳現任嘉義市長黃敏惠暗挺王美惠接班，引發藍白基層擔憂。有地方人士指出，若藍白在嘉義市各自為戰恐不利選情，因此勢必要合作共推人選，至少讓票數不要落後太多，才能對各自支持者有所交代。

2026嘉義市長選戰，民進黨早已提名在地方上實力強勁的嘉義市立委王美惠出馬，民眾黨今將舉行記者會宣布徵召張啓楷；國民黨方面，則有議員陳家平、鄭光宏，和醫師翁壽良有意參選。

值得注意的是，具國民黨籍、前後任16年嘉義市長的黃敏惠，在嘉義市地方影響力跨越藍綠且根深蒂固，任誰想角逐市長大位勢必都得先爭取她的支持，才有望勝出。不過，黃敏惠至今遲未點名接棒人選，她更在日前出席黨慶受訪時說，「不管什麼顏色，只要夠出色，就是人民需要的人選」，引起各界討論。

有白營人士透露，黃敏惠與王美惠雖分屬不同黨派，但私下交情密切，兩人支持者結構也高度重疊，且地方盛傳若王美惠當選市長，未來在立委補選中可能出手相助黃敏惠，雙方「職位互換」的說法不脛而走。

具國民黨籍、前後任16年嘉義市長的黃敏惠，在嘉義市地方影響力跨越藍綠且根深蒂固，地方盛傳黃暗挺綠營王美惠接班，引發藍白基層擔憂。（資料照片／李智為攝）

儘管兩人先前曾澄清相關傳聞，但該人士直言，屆時選戰兩人會不會暗中動員相挺都還很難說，也因此讓民眾黨和藍營內部都感到相當憂慮。

此外，一名地方人士分析，被稱作「民主聖地」的嘉義市向來不重政黨顏色，主要看地方派系和基層經營，且市議會過半席次為無黨籍。另從2024總統大選觀察，民進黨在嘉義市約有4成支持度，國民黨3成、民眾黨2成5，基本盤綠大於藍、白。在此情況下，若藍白合破局，最終演變成「三腳督」局面，一定會讓民進黨輕鬆勝出。

該人士指出，目前國民黨表態有意角逐的人選雖然資深，但知名度顯然不夠，且當選嘉義市議員最高票只需5千多票，要跨級挑戰市長層級選舉並不容易；至於張啓楷聲量看似較高，但他在地方上經營有限，基層稍嫌薄弱。

張啓楷聲量看似較藍營有意參選人高，但他在嘉義市地方上經營有限，基層稍嫌薄弱。（資料照片／林煒凱涉）

另有知情人士表示，嘉義雖然是張啓楷的故鄉，但基層出身的他缺乏地方派系支持，因此他近1年來勤跑基層，欲爭取無黨籍地方支持，希望能在地方派系中突圍，不過仍有難度。

該人士續指，再加上張啓楷明年將因黨內「兩年條款」卸下立委職務，但沒有立委頭銜在地方難以走動，且黨中央給的競選經費有限，若要參選還得靠自己募款，可謂相當吃力。

面對王美惠來勢洶洶，地方人士說，若藍白各自在嘉義市為戰恐不利選情，因此勢必要合作共推人選，至少將票數差距控制在可接受範圍內，對黨內各自支持者有所交代，甚至若雙方奮力一戰殺出重圍，也有望打破地方派系框架，成為藍白合作佳話。



