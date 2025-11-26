民眾黨佈局新北！黃國昌、周曉芸聯合看板亮相三重

【警政時報 鄭元毓／綜合報導】立委黃國昌服務處三重蘆洲區主任周曉芸25日在新北市三重區首面合掛看板亮相。該看板設置於三重重陽路四段的黃金三角窗，以粉紅色與民眾黨「Tiffany」藍交錯設計，主打「三蘆曉清新」主軸，象徵將以新政治、新世代的力量翻轉新北市。

民眾黨立委黃國昌三蘆區服務處主任周曉芸 首面看板正式亮相。(翻攝畫面)

周曉芸表示，這面看板的推出是為了讓更多三重、蘆洲的市民朋友了解她的服務理念與方向，也希望能與黃國昌共同提升民眾黨在新北的改革能量，成為市民「更好的選擇」。她強調，看板的重點並非宣傳，而是為了讓市民在需要協助時，能更容易找到服務窗口。

廣告 廣告

周曉芸強調，「三蘆曉清新」的主軸象徵她希望為三重、蘆洲帶來清新、務實且有效率的公共服務精神，三蘆地區城市面貌新舊並存，未來將以危老改建、公園整建、停車空間改善等議題為重點，確保市民的生活需求能被真實看見並確實改善。

周曉芸進一步強調，這段時間持續走訪基層的成果，已逐漸打破外界對民眾黨「不跑地方」的錯誤印象。她期許自己能在未來持續深耕，用更透明、更踏實的方式推動公共參與，讓新北看見更多第三勢力的改革力量。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光