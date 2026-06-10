民眾黨修刑訴法挨轟「柯文哲條款」律師諷：今年很好選！所有詐騙集團都會支持！

民眾黨提案修刑訴法，擬刪勾串羈押事由，遭批是「柯文哲條款」 ，陳又新嘲諷，民眾黨是「犯罪界的天才」，今年選舉應該很好選，所有的詐騙集團都會支持。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院司法及法制委員會預計6月11日排審民眾黨所提的《刑事訴訟法》修正案，將羈押要件中的「勾串共犯或證人之虞」刪除、強化被告程序保障，遭批是「柯文哲條款」 。對此，民進黨台北市議員參選人、律師陳又新嘲諷，民眾黨是「犯罪界的天才」，今年選舉應該很好選，所有的詐騙集團都會支持。

陳又新9日在《前進新台灣》政論節目中表示，以後不管民眾黨說哪個罪要判得再重，什麼罪要死刑、鞭刑、要怎麼樣，都是騙人的，因為民眾黨修改《刑事訴訟法》後，根本就抓不到、判不到罪犯，法律訂得再重都沒有用，「民眾黨就是犯罪界的天才」，把台灣的法律拿來配合所有的犯罪集團、詐騙集團。

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民眾黨提案修正《刑事訴訟法》第93條，規定如果要聲押被告，須從「搜索」就要開始計算時效起點，陳又新說，一般人在被「逮捕」後24小時，若要羈押就羈押，不然就要放走，而民眾黨主張是要從「搜索」就要開始算24小時，也就是說，如果像之前搜索柯文哲家一樣搜20個小時，就只剩4小時，時間根本不夠，這種情況下只能立刻放人，他狠酸，民眾黨會得到不少犯罪集團的支持，今年選票應該不錯。

此外，民眾黨主張修《刑訴法》第93條第5項「得拒絕開庭時間由深夜擴大為夜間」，陳又新說，「夜間訊問」是小事，本來就可以拒絕，民眾黨沒有實務經驗才會修這個法，以他近20年的律師經驗，大部分被告都說，要接受夜間訊問，想趕快問一問、趕快走，他很少遇到有被告主動說，不要夜間偵訊要被關一晚的，因為就算不夜間偵訊，被告還是得留在現場，而且24小時是暫停計算的。

陳又新直言，民眾黨的不分區立委、黨職中，真的做過律師的只有黃珊珊，司法專業人員有點欠缺，才會提出這個法，將羈押要件中的「勾串之虞」刪除，之前民眾黨就提過，「哇，賺翻了！」現在那些被抓起來的律師一定都會支持民眾黨，他們就是幫詐騙集團勾串啊，「這些律師現在全部都要放出來，這下民眾黨又多了很多票，「只是你的支持者來源都怪怪的，都是那些關在監獄裡面的人。」。

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