民眾黨修《刑訴法》引爭議 許淑華：不該讓全台治安陪葬
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導
針對立法院審查民眾黨團提出的《刑事訴訟法》修正案。台北市議員許淑華今（12）日表示反對，批評相關修法內容是為了前民眾黨主席柯文哲涉及的司法案件創造有利條件，恐對司法偵辦及治安維護造成衝擊，呼籲民眾黨不應為了個案修法。
許淑華表示，無論是刑事訴訟制度的基本原則，或法定羈押原因中的逃亡、滅證、串證及涉犯重罪等要件，各民主國家的制度設計精神大致一致。然而，她認為此次修法內容涉及多項重大變動，引發司法界及法律實務界關注。
許淑華指出，民眾黨版修法內容中，包括刪除「勾串共犯或證人之虞」作為羈押理由之一，恐使犯罪嫌疑人有更多機會脫罪或逃亡；另在搜索期間允許當事人自由活動及使用通訊設備，可能增加滅證風險。
許淑華質疑，部分修法內容涉及縮短羈押相關期限，可能壓縮檢調機關辦案時間，影響重大案件偵辦效率。此外，針對就訊程序中限制拘束被告身體的相關規定，她認為，恐增加執法人員在處理高風險案件時的人身安全風險。
許淑華表示，相關修法方向過度偏向保障犯罪嫌疑人權益，恐削弱檢警打擊犯罪、防制詐騙及維護社會治安的能力。她認為，法律修正應從整體司法制度需求出發，而非因特定個案或特定人士需求進行調整。
許淑華呼籲社會大眾持續關注立法院後續審查進度，並認為刑事訴訟制度的改革應兼顧人權保障與犯罪防制，維持司法制度運作的平衡與公信力。
最後，許淑華強調，不認同以個案為出發點進行修法，並呼籲立法院審慎評估修法可能帶來的影響，避免對司法體系及社會治安造成衝擊。
照片來源：許淑華粉專
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