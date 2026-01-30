民眾黨候任立委未放棄陸 本土社團轟：忠誠不能模糊

本土社團今召開記者會質疑民眾黨候任立委李貞秀未放棄陸籍。（北社提供）

民眾黨不分區立委遞補名單中，陸配李貞秀至今尚未收到其「放棄中國國籍」的證明。本土社團今表示，台灣沒有必要、也不應該，為了任何政黨或任何政治人物鬆動這套得來不易、用來守護民主憲政的制度規範。具有中國籍卻出任台灣的國會議員，那等同於對中華民國政府犯下重婚罪，也是對台灣人民的不忠誠。

本土社團今召開記者會，從法制面、國安面與民主憲政價值三個層次，向社會清楚說明：這不是族群問題，不是身分歧視，更不是政黨攻防，而是一個民主國家，是否仍能守住主權底線與國家安全的根本問題。

廣告 廣告

台灣北社社長羅浚晅醫師指出，主權不能退讓，忠誠不能模糊；依據《國籍法》及《兩岸人民關係條例》已經有了規範，並非臨時起意，也不是針對任何特定身分，而是所有民主國家共同遵守的制度底線。

他說，近期卻出現試圖以「一年空窗期」、「技術困難」等說法，替「未完成放棄國籍義務者」開設例外的詭辯。他們必須嚴正指出，立法委員身處國家最高層級的政治決策核心，參與國防、外交、兩岸與國安相關法案的審議。若在國籍與政治忠誠上仍處於模糊狀態，不僅違背現行法制精神，更對台灣主權與民主制度構成實質風險。

他指出，《國籍法》第20條第4項已經寫得清楚，沒有模糊空間，更不存在可以先上任、再觀望、再解釋的餘地。所謂的「一年空窗期」，不論用什麼文字包裝，本質都一樣；如果連最基本的國籍選擇都不願意清楚表態，那就沒有資格參與台灣的核心政治決策。

他說，若今天可以接受「有限度的忠誠」、「階段性的效忠」，那麼明日，國家安全與民主信任將無從談起。這不是法條詮釋的技術問題，而是民主憲政是否能自我防衛的關鍵性議題。

北社國際交流委員會副主委鄭睦群說，他們明白李秀貞無法選擇原生國籍，也沒有否定這些年她在台灣社會的努力。但對於具有中國籍卻出任台灣的國會議員，那等同於對中華民國政府犯下重婚罪，也是對台灣人民的不忠誠。姑且不論中國最終是否接受李的放棄申請，這卻是李秀貞最基本的表態。就像沒有人會接受即將跟自己步入禮堂的另一半，卻還有一段還沒結束的婚姻，在法律上更是不被允許。

公民團體代表莫莉表示，李貞秀自2024年列入不分區起，明知「兩年條款」將遞補，且長期任職國會辦公室，早有充裕時間放棄中國國籍，卻遲未行動，企圖在國安防線開後門。居留是人權，參政是特權。欲擔任中華民國公職，依《國籍法》放棄原籍是憲政前提，而非族群歧視。國籍是政治選擇，忠誠是法治底線；唯有維持單一國籍，才有資格領取進入國會的門票。

【看原文連結】