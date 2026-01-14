民眾黨備戰2026！週末宣布政策綱領 聚焦4大核心「將與藍營發表共同政見」

民眾黨主席黃國昌。李政龍攝



民眾黨今（1/14）天召開中央委員會會議，會中宣布本週日將召開政策綱領記者會，由宜蘭縣長參選人陳琬惠、嘉義市長參選人張啓楷等說明針對2026年地方大選所提出的「4大核心、9大政策綱領、36項價值主張」，而且未來會和國民黨發表共同政見。

民眾黨今天舉行中央委員會，黨主席黃國昌先報告訪美行的成果與收穫，包括拜會美國貿易代表署、美國國務院、AIT全球總部與美國戰爭部等政府機關，傳達民眾黨在兩岸、外交與區域安全上的務實立場，也回應美方對本黨在台灣政壇扮演關鍵角色；雙方針對台灣國防自主、區域情勢以及民主價值等議題進行了深入且實質的對話。

另外，針對行政院未編列立法院三讀通過「警察人員人事條例」預算，民眾黨上週宣布無償替退休警消啟動團體訴訟，目前全台各地共有23個收件站，收件狀況踴躍，截至13日為止，收件數已達368件，收件作業將持續進行至1月31日。

黃國昌在會中強調，民眾黨將以具體行動捍衛警消權益，而具義消背景的台北市議員張志豪也加入「退休警消工作小組」擴大服務，讓畢生站在第一線、出生入死守護社會安全的警消弟兄、能依法領到該屬於他們的退休金，遏止政府持續踐踏、剝削警消人員。

最後，會中也宣布本週日將召開「民眾的事，我們的事！台灣民眾黨2026共同政策綱領」記者會，陳琬惠、張啓楷等人將說明針對2026年地方大選所提出的「4大核心、9大政策綱領、36項價值主張」，期待透過發布政策綱領，展現民眾黨實踐「為民服務、解決問題」的堅定決心，而且下階段會跟國民黨發表共同政見。

