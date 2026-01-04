民眾黨催繳「去年黨費」 這類人「若1情況」自動退黨

政治中心／李汶臻報導

才剛跨入2026年，台灣民眾黨又要收錢了！民眾黨昨（3）日發文提醒黨員，要在1月31日前完成114年度（2025年）黨費繳交，民眾黨小編還特地製圖、詳細列出黨費繳交的6步流程。豈料，貼文曝光後卻湧入大批網友留言開酸「新的一年，韭菜又可以割了嗎？」、「錢不夠用了？」、「阿北又要錢了」、「畢竟少爺千金都在國外生活費比較高」。

台灣民眾黨3日在臉書發文信心喊話，開頭就引用創黨主席柯文哲的話「政治，就是要落實在人民每一天生活當中」，表示因為政治不是少數人的權力遊戲，而是和每一個人息息相關的「眾人之事」。

民眾黨認為要改變政治，憑藉的不只是選舉當下的激情，而是長期、踏實的行動。台灣民眾黨還透過貼文重申，台灣民眾黨不走執政黨挑起社會對立的老路，也不靠抹黑造謠的仇恨動員；從治理出發，在立法院認真監督、理性問政，讓政策真正回應人民的需要，一步一步替台灣把事情做好。





民眾黨臉書PO文「催繳去年黨費」，承諾會善用。（圖／翻攝自臉書@台灣民眾黨）





貼文接著還喊話黨員繼續支持台灣民眾黨，指出「這條改革之路並不輕鬆，卻因為有一群願意同行的黨員與支持者，讓台灣民眾黨能站得穩、走得遠」。隨後文風突然鬼轉「扯上錢」，提醒各位黨員，請於1月31日（週六）前完成114年度黨費繳交，讓理性、務實、科學的政治能夠持續推進。台灣民眾黨更承諾「珍惜並善用每一分資源，讓監督更有力、改革更落實」。

據了解，2025年是民眾黨創黨6週年，當年8月民眾黨主席黃國昌曾說，民眾黨有效黨員人數已從創黨時只有100人，已攀升到3萬2546人。不過，這篇「催繳去年黨費」的貼文曝光一天，卻僅吸引不到4千人圍觀按讚，甚至還湧入大批網友留言開酸「錢不夠用了？」、「新的一年，韭菜又可以割了嗎？」、「草養久了也是會大，又到了要收割的時候了」、「之前說好要公布的帳呢？」、「畢竟少爺千金都在國外生活費比較高」、「騎飛輪能優待嗎」、「有折扣碼嗎？」、「飛輪多騎幾天就有了」。

民眾黨2026年第一天就在官網發布「繳交黨費公告」。（圖／翻攝自台灣民眾黨官網）





另外值得一提的是，實際查看台灣民眾黨官網1月1日就發布的「2026年度繳交黨費」公告，除了列明繳費流程、方式、黨費金額、繳納期間以及未於繳納期間完成繳交黨費者的後果外，其中還提到黨員「若於2025年度參加繳交兩年黨費附贈悠遊卡黨證的方案」今年度將不需繳交黨費。此外，若出現兩年未繳黨費的情形，2026年1月1日起就會被系統認定為自動退黨，後續則需致電中央黨部，由專人幫忙處理。

