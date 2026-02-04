民眾黨優先修戒嚴法！限24hr國會追認 沈伯洋氣到笑：國防機制直接瓦解

政治中心／施郁韻報導

民眾黨立法院黨團4日上午召開「人民優先 民生優先」優先法案記者會。（圖／記者詹宜庭攝影）

民眾黨團4日公布優先法案，也將積極推動修正《戒嚴法》，緊急情況下政府宣布戒嚴，從立院應於一個月追認「限縮為24小時」，以防止執政濫權。對此，民進黨立委沈伯洋直言「真沒想到台灣會走到這一步，真的是會氣到笑出來」。

沈伯洋在臉書發文表示，兩年前藍白上任後，第一波聯手通過的法案之一，為「緊急命令追認，改為記名投票」。沈伯洋困惑說，「緊急命令通常是國家面臨危急的時刻，例如戰爭前的衝突等。原本的『無記名投票』，改為『記名』，等於是要立委在敵方的注視、威脅下，公開表態」。

沈伯洋提到，民眾黨兩年前挖了這個洞，兩年後的今天，民眾黨決定把洞挖得更深，「要求戒嚴狀態中，立法院必須在24小時內完成追認」。他進一步解釋，意思是如果戰爭爆發，全體立委要在24小時內集結、開會並表決，只要這24小時內湊不齊人，緊急狀態直接失效。「國家防衛機制，會直接自動瓦解」。

沈伯洋怒批，「說真的，比我預測的還惡劣。而且連最簡單的人中國人不能當立委，韓國瑜都不會執行了。我覺得也不要管藍白了，我們先想好緊急狀況的時候，該怎麼有效的，在沒有法律工具下，應對敵國威脅，並且對內有效指揮」，感嘆「真沒想到台灣會走到這一步，真的是會氣到笑出來」。

沈伯洋也在底下留言提到，民眾黨刪掉台美國防合作和國防非紅供應鏈，並公開指責AIT，直接破壞台美外交關係，而國民黨這週去跟共產黨談紅色供應鏈、AI和醫療合作，「根本就是統促黨和新黨換殼而已，到底是要等到什麼時候台灣才要醒。兩年了，那麼多法案擺在眼前了，有那麼難理解他們的惡意嗎？」

