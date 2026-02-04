民眾黨優先法案列保障「陸配參政權」：遇到此問題的人太多

民眾黨主席黃國昌與8名白委4日上午召開記者會，說明本會期優先法案。（袁茵攝）

民眾黨6名新任立委昨（3日）宣誓，而今（4日）在民眾黨主席黃國昌率領下，8名白委們一同召開記者會宣布本會期優先法案。但面對過去曾喊出要修改《兩岸人民關係條例》保障陸配參政權，卻未被列如其中？民眾黨主席黃國昌說明，該案仍在優先法案中，遇到此問題的人太多，絕對不是為單一個人。

民眾黨立院黨團4日上午召開「人民優先，民生優先」記者會，民眾黨主席黃國昌及8名白委陳清龍、王安祥、邱慧洳、李貞秀、洪毓祥、蔡春綢、陳昭姿、劉書彬與會，並公布新會期將推出的優先法案。

廣告 廣告

黃國昌致詞時，先代表民眾黨及民眾黨團向在苗栗隨機傷人案受傷的英勇員警致意，期盼勇警平安無事、趕快恢復。黃國昌也介紹黨團新成員，黨團總召陳清龍將進入交通委員會、副總召王安祥進入外交及國防委員會、幹事長邱慧洳進入社會福利及衛生環境委員會、陳昭姿為司法及法制委員會、洪毓祥為經濟委員會、蔡春綢為教育及文化委員會、劉書彬為財政委員會、李貞秀委員則是內政委員會。

陳清龍表示，有鑑於過去超思雞蛋、茶葉行標下千萬資運標案、裝修公司得標國防部6億炸彈等政府採購弊案層出不窮，顯示《政府採購法》過於寬鬆，因此主張修法強化投標廠商基本資格要求、要納入財務能力最低門檻、過往實績也必須列入參考；另為促進媒體環境健全，將持續推動媒體議價法草案。

陳清龍指出，現在許多國人寧願出國，也不願意把錢留在台灣國旅 ，因此要修正《發展觀光條例》改善哄抬現象，強化旅宿業者定型化契約規範的密度，提高違反房價備查定價的罰鍰，為國旅把關。

王安祥也介紹道，民眾黨團已提出4000億《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》草案；另為避免執政者濫權發布戒嚴，因此將修正《戒嚴法》，縮短總統發布戒嚴後的追認時間，需在24小時送立院追認，否則失其效力，該法目前已經通過一讀。

陳昭姿則是持續推動《人工生殖法》，以及針對檢評會對林俊言涉及押人取供、不正訊問、假視察真逼供等行為認定失當，卻是高高舉起、輕輕放下，轉往新北檢再處理一事，將推動《刑事訴訟法》修法，防止偵查權濫用，另也主張面對重大暴力犯罪時，要明定無期徒刑不得假釋。

邱慧洳提出推動《三班護病比》入法 、爭取「校護久任獎金」 。而劉書彬也表態續推上會期提出《台灣未來帳戶特別條例草案》、《融資公司法草案》 。李貞秀則推《租賃住宅市場發展及管理條例》修正，讓租賃契約更明確，以及《都市計畫法》 修正，把社會住宅用地明確納入公共設施 。蔡春綢主張修正《國民體育法》，鼓勵運動選手培養第二專長，另也要提《文化創意產業發展法》修法，將運動員奮戰精神與文化跨域合作。

洪毓祥說明，民眾黨團本會期盼落實兩大方向，首先是各部會針對AI使用如何創造便民服務、如何提升治理效率等，要制定具體作法，不要像無人載具條例，從2019喊到2026還在創新，看不到無人載具實際上路；其次是推動《促進資料創新應用發展條例》，對AI訓練與保障數位媒體利益的界線進行規劃，以及《國營事業管理法》修法，終結派系分贓、杜絕酬庸肥貓文化。

被問到保障「陸配參政權」的相關修法未列入優先法案？黃國昌回應，現在僅是擇要對外報告，因為目前法案都還躺在立院，感謝過去國民黨讓賢，使民眾黨能在委員會拿到一席召委，但其他7個委員會卻通通沒召委，對於一個沒有召委的小黨而言，推動法案最困難的就是「法案如何排上委員會議程」。

黃國昌也批評，民進黨一天到晚在講委員會中心主義、法案要先去委員會討論，但民進黨有沒有問過自己，「佔著召委卻不好好排法案，排一堆考察出去玩，浪費大家、國會、人民的時間，結果怪小黨推法案時要推逕付二讀？那你們委員會不排，整個法案被卡住，要小黨怎麼辦？」

黃國昌說，保障陸配參政權仍在優先法案清單中，遇到這個問題的人太多了，絕對不是為了單一個人，只不過今天每個委員的時間不足，只能講3至4個法案而已。

此外，新會期的委員會召委，會傾向自推或繼續跟國民黨合作？黃國昌稱，召委部分應會持續保持善意，陳清龍、王安祥、邱慧洳已跟國民黨新任黨團3長見過面，接下來也會再安排藍白黨團三長會面，討論優先法案清單，而召委也會在討論清單範圍內。

【看原文連結】