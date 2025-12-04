民眾黨元老退黨再爆內幕 批黃國昌渣男：射後不理心態發揮到巔峰

朱蕙蓉日前po文批評黃國昌的所作所為，「把射後不理渣男心態發揮到最巔峰，無人能及。」（鏡報鄒保祥攝）

民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉、前發言人李有宜上個月底同日退黨，引起外界關注。朱蕙蓉日前po文爆料內幕，指現任黨主席黃國昌在主席選舉後對同僚對手的涼薄態度，教人不寒而慄，她還批評黃國昌的所作所為，「把射後不理渣男心態發揮到最巔峰，無人能及。」

李有宜上個月底突然於臉書po文，宣布辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出民眾黨，「全力專注博士班學業。」期盼早日學成畢業，返回政壇為民服務，「我們後會有期！」

此消息曝光後，朱蕙蓉也在同一天宣布退黨，近日她在臉書po文，爆料現任黨主席黃國昌在主席選舉後，對同僚對手的涼薄態度，教人不寒而慄；面對美國爸爸道德標準的相應不理與疑似豢養狗仔團隊的指控顧左右而言他……。

朱蕙蓉更不滿提到，黃國昌面對被認定不是自己人的基層黨員的漠視，與用一種極冷暴力的「消聲匿跡」方式逼人自己退出……事後更是公開表示「要求學就好好求學，一切都祝福」的尖酸苛薄態度！她批評黃國昌，「真的是把射後不理渣男心態發揮到最巔峰，無人能及。」而且比起柯文哲嘴巴的苛薄、不會講話，更勝一大籌。「民眾黨的愛民？愛在哪裡？」

朱蕙蓉回想起黃國昌擔任新任黨主席後，自己開始注意到李有宜勤跑基層行程與態度，因自己在大選後訪問過幾次。「也注意到有空降婦女團？站台掃街活動等，該區都不見有宜？」她疑惑表示，李有宜到底在面對什麼時間點什麼人後，忽然要回歸求學，退出政黨，她不知道……「高掛起大型宣傳看板，看在眼裡的我，得知有宜宣布的第一時間……我知道自己的終點點到了。」

