民眾黨內有人挑戰許甫！「蛋洗民進黨」的他登記參選松信議員

民眾黨前副秘書長許甫投入台北市松山、信義議員選舉，日前他在直播中提到，曾在黨部看到有其他人來登記同選區議員參選。如今該名人選曝光，為民眾黨前林口黨部副主任李道翔。李道翔曾在去年7月20日到民進黨中央黨部對民進黨黨徽砸雞蛋，後在同年10月遭北檢以涉犯侵入建築物罪起訴。

許甫2日在直播中說，2日他到黨部登記參選時，看到收件秘書正在跟另外一人收件，看了一眼不確定是誰，也不確定是哪區，不過後來有同事跟他說，那人是來登記松信選區。當時許甫並未在直播說該人是誰，僅表示若經選薦小組評估、又協調不出誰退出的話，才會走到初選民調。

許甫在直播中說，他當然對自己有信心，但如果失敗也不會「含扣」，只是有點心疼，因為選舉本來就很辛苦，若要走到初選民調，候選人就要平分民調費用，但假設要初選也沒什麼好怨對，凡是心存善念盡力而為。他強調，他是正巧不小心看到，不用去評價人家，除非那人自己對外公布再說。

而在3日，李道翔在臉書宣布，他已登記參加松信議員黨內初選，他稱，他主張民主靠制衡、制衡需全民。民主不能只有選舉，選舉往往產生新的權貴階級、新的剝削集團，多個選區出現政治權力世襲的現象，所以他主張全民皆議員。

經側面了解，李道翔確實在2日到台北市黨部登記參選；另據了解，這位李道翔也的確是在2025年7月20日，到民進黨中央黨部蛋洗民進黨徽而遭起訴的同一人，如今在李道翔的臉書，仍能看到他當時拍下的影片。時任民眾黨發言人吳怡萱當時說，尊重警方的辦案步調，當事人要為自己的行為負責。

