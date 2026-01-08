民眾黨內鬨？陳昭姿未辭職 麥玉珍酸：留下來法案就會過？

民眾黨前黨主席柯文哲為白委陳昭姿推動「人工生殖法」親赴立院遊說藍綠立委，對「兩年條款」態度鬆動，並點頭讓陳昭姿留任至法案通過，此舉引發黨內不滿。白委麥玉珍率先反酸，白委林國成隨後也在政論節目質疑，考試及格者要卸任、考試不及格就留任，外界看來不太符合邏輯。

民眾黨立委麥玉珍。（資料照／中天新聞）

麥玉珍6日於媒體群組發文表示，法案是否能完成三讀，從來不是取決於任期長短，而是是否真正把制度走完、願意跨黨派溝通、一次又一次說服不同立場的委員。她指出，自己在兩年任期內完成兩項新創法案三讀通過，並非偶然，也不是靠「留下來就一定會過」的簡化想像，而是透過逐條條文溝通、逐一拜會委員、反覆協商爭取，並在國是論壇中向社會持續說明政策必要性，累積共識的結果。

麥玉珍強調，法案的通過不是任何一個人說了算，而是跨黨派制度協商的成果，過程中民眾黨主席黃國昌多次協助跨黨溝通，國民黨與民眾黨團也在「有必要性、對國家有未來」前提下，依法協商、形成制度共識，今年1月2日柯文哲亦親自陪同拜會溝通，展現對制度政治的重視。她反問，若留下來就一定會過，那過去未能完成的法案，是否只要拉長任期就能自動通過？政治運作從來不是如此。

民眾黨立委林國成。（資料照／中天新聞）

麥玉珍重申，民眾黨一向堅持「制度重於個人、專業重於位置、誠信重於算計」，立委依制度輪替是民主政治的常態，若因擔心個別法案而拒絕制度，反而才是背離從政初心。她稱，不論是2年或4年都是服務，真正重要的不是個人下一個位置，而是政黨是否具備清楚、可持續的人才培養與政策延續機制，社會真正關心的不是「換誰」，而是政策能否延續、人才是否留下、政黨是否永續發展。

林國成在政論節目中表示，自己身為一個不分區立委，當然尊重黨中央，但他舉例說明，如果用「個案沒有通過」就可以留任，考試及格人就要卸任、考試不及格人就要留任，基本上外面看起來是不太符合邏輯。他提到自己主推勞工政策，包括勞保條例要倒閉的66條法定撥補、69條確定給付，看黨團都沒有動作，最後3個月他去拜託國民黨團總召傅崐萁，一拜託隔天就馬上排案。

民眾黨立委陳昭姿。（資料照／中天新聞）

林國成認為，很多人講「你們考試有及格的都要下來，考試不及格的要繼續讀，這是什麼邏輯？」黨部要如何做決定，他們要遵守，但是老百姓的觀感，也請中央黨部還是要看一下。麥玉珍呼籲外界給民眾黨一些時間，2026年將提出更清楚、更成熟的整體布局，未來卸任委員也將在不同角色、不同領域持續服務社會。

