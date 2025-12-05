即時中心／温芸萱報導

前民眾黨主席柯文哲昨（4）日直播，並與現任主席黃國昌同框，引發「兩個太陽」話題。對此，媒體人詹凌瑀今（5）日直言，「兩個太陽？不，是柯文哲準備「『后羿射日』」，這場直播不像團結秀，反而像柯文哲準備「清理門戶」的預告。她指出，黃國昌全程顯得焦慮，不斷強調自己一年來推動法案的貢獻，形同向柯「面試求生」，盼突破「兩年條款」續留立院。柯文哲卻不給承諾，反以「你看起來像要被抓走」拆台。

柯文哲昨日晚間久違直播，並與黃國昌同框對談，成為政壇熱議焦點。對此，媒體人詹凌瑀今日半在臉書發文直言，「兩個太陽？不，是柯文哲準備「『后羿射日』」。

詹凌瑀指出，這場直播看似互動熱絡，實際上卻像是一場「清理門戶的前導片」，更以「后羿射日」形容柯文哲的態度，點名雙方關係並非外界所想的平行地位。黃國昌在直播中全程顯得緊繃，不斷細數過去一年如何與國民黨合作推動法案，表面上是政績整理，實際上是「向柯文哲面試」般的求生展演，意在強調自己仍有利用價值。她分析，黃國昌急著證明「沒有功勞也有苦勞」，目的就是希望柯文哲鬆口，打破「兩年條款」，讓他能續留立法院。

然而，詹凌瑀認為，柯文哲全程並未給出明確支持，反而用幾句帶刺的玩笑話「拆台」。柯文哲當著線上數萬粉絲的面笑稱，「我看YouTube影片覺得你一副要被抓走的樣子」。詹凌瑀直言，這句話不只是調侃，更把黃國昌原本的「正義戰神」形象，暗暗扣上「潛在階下囚」的標籤。柯甚至提醒黃國昌別對外誇口什麼「D槽很滿」，暗示這種愛作秀的行為只會引火自焚。

接著，她表示，黃國昌在直播中頻頻以「老大」稱呼柯文哲，看似尊重，實則充滿不安。這樣的姿態反映其內心的危機感——深怕被用完即丟。而柯文哲整場表現則是「冷眼旁觀」，不給承諾、不替黃背書。

最後，詹凌瑀直言，外界以「雙星拱月」形容民眾黨雙帥同台，但從直播呈現出的互動來看，更像是「主子在提醒不安分的權臣」。她認為，只要柯文哲不點頭，黃國昌再多的改革口號、再積極的論述，都可能在明年任期截止後失去舞台，而黃國昌的政治命運，也將取決於柯文哲接下來是否願意放行。





原文出處：快新聞／民眾黨兩個太陽？媒體人酸：柯文哲要「后羿射日」

