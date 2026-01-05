民眾黨兩年條款有例外？陳智菡曝1重要原因 證實「陳昭姿沒簽辭職書」

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨兩年條款期限將至，前黨主席柯文哲日前為立委陳昭姿推動《人工生殖法》修法，親自拜會朝野黨團。不過，當被問及陳昭姿是否會續留立院時，柯文哲語帶保留；民眾黨團總召黃國昌今（5日）也透露，自己已經簽署辭職書，但陳昭姿較為特別，將由柯文哲私下處理，引發外界質疑是否有例外安排。對此，民眾黨團主任陳智菡證實，目前陳昭姿尚未簽署辭職書，因法案狀況多變，後續仍需視整體發展而定。

立法院本會期延會至1月31日，民眾黨因設有兩年條款，現任7名不分區立委將於月底卸任。柯文哲上週陪同立委陳昭姿拜會朝野黨團，力推《人工生殖法》修法，被媒體問到兩年條款問題時態度曖昧，引發外界熱議。民眾黨主席黃國昌今日上午接受網路節目專訪時表示，自己今早已事先簽署立委辭職書，「但陳昭姿比較特別，她會與柯文哲處理，其他人則不會受到任何影響」，此番發言也為陳昭姿的去留留下伏筆。

對此，民眾黨團主任陳智菡接受電訪表示，柯文哲2023年邀請陳昭姿擔任不分區立委時，雙方原本就有「成功推動完畢《人工生殖法》」的默契，如今法案推動進入關鍵時刻，有可能在本會期通過委員會，但因目前狀況多變，仍需視後續發展而定。

陳智菡也證實，目前陳昭姿尚未簽署辭職書；至於是否會排除在兩年條款之外？她則說，沒有「排除」這件事，民進黨籍社會福利及衛生環境委員會召委劉建國已將《人工生殖法》排入本週四議程，也許在本會期就能通過委員會，目前一切尚未定案，關鍵在於是否能在本會期順利出委。

柯文哲（右）上週陪同陳昭姿（左）拜會朝野黨團，力推《人工生殖法》修法。（資料圖／民眾黨團提供）

