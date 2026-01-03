民眾黨兩年條款有變數？柯文哲坦言「會執行」：內部會自行處理

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨前主席柯文哲昨日陪同立委陳昭姿拜會拜會朝野立委，爭取支持《人工生殖法》修法三讀通過，被問及若本會期沒通過，陳昭姿是否會遵守民眾黨兩年條款？柯文哲則說，兩年條款黨內會私下討論，引發外界質疑恐有變數。對此，柯文哲今（3日）受訪表示，「我們會執行，只是執行速度方法也要考慮每個人的方便、會期等，都有在進行，這我們自己內部會處理。」

民眾黨立委陳昭姿盼推人工生殖法修法，但民眾黨內規兩年條款，陳昭姿只剩不到一個月就要卸任，柯文哲昨日被問到陳昭姿是否會遵守民眾黨兩年條款？他回「這個我們私下討論，黨內問題黨內會解決」，引發外界質疑態度似乎有轉變。

柯文哲今日出席「阿北回嘉小草座談」活動，會前受訪時他強調，「我們會執行，只是執行速度方法也要考慮每個人的方便、會期等，都有在進行，這我們自己內部會處理」；另針對2026選舉，何時與國民黨主席鄭麗文見面？柯文哲則表示，「不必特別為見而見，但是都會見，這個不急」。

